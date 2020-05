Οικονομία

Διαθέσιμη η υπεύθυνη δήλωση για την αποζημίωση ειδικού σκοπού (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, με την οποία παρουσιάζεται η υπεύθυνη δήλωση εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, βάσει της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β΄ 1547), όπως ισχύει.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr).

Αναλυτικά η απόφαση του υπουργού Εργασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: