Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1 για εστίαση: Περισσότερος χώρος, λιγότερα δημοτικά τέλη

Η εστίαση, ο τουρισμός, το σενάριο των εκλογών και οι εργαζόμενοι στον Πολιτισμό.

Ως θετικό του κορονοϊού χαρακτήρισε το ψηφιακό άλμα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Στέλιος Πέτσας έκανε γνωστό ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και διευκρίνισε ότι επιτρέπονται οι μετακινήσεις για λόγους εργασίας σε άλλη περιφέρεια.

Σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στο χώρο εστίασης, είπε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν μετά τις 15 Μαΐου.

«Όποιος βιάζεται σκοντάφτει, θα δούμε το επόμενο διάστημα τα μέτρα που θα ληφθούν», σημείωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας σαφές ότι ο Υπουργός Εσωτερικών και οι Δήμοι της χώρας έχουν ήδη συμφωνήσει σε παραχώρηση περισσότερου χώρου και σε χαμηλότερα δημοτικά τέλη.

Οι επιχειρηματίες του κλάδου, εκρόσωποι των οποιων θα έχουν σήμερα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για το γεγονός ότι θα δουλέψουν από 1η Ιουνίου με τα μισά τραπέζια. Μάλιστα, ομάδα επιχειρηματιών της εστίασης από τη Θεσσαλονίκη, ζητεί να δοθεί η δυνατότητα παράτασης του προσωρινού λουκέτου μέχρι το τέλος του χρόνου, για να γλιτώσουν έξοδα.

«Στην αρχή ήταν η οικονομική ενίσχυση, μετά οι ελαφρύνσεις στο φορολογικό, αλλά και η ενίσχυση του μισθολογικού για να μην έχουμε έκρηξη της ανεργίας τους επόμενους μήνες», σημείωσε αναφορικά με τα βήματα που γίνονται για τη στήριξη της αγοράς.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο των εκλογών το απέρριψε εκ νέου, λέγοντας πως:

«1ον: Είμαστε εδώ για τα δύσκολα

2ον: Δεν υπάρχουν εκλογές

3ον: Προσαρμοζόμαστε σε μία κρίση, αλλιώς πεθαίνουμε»

Και συμπλήρωσε πως «όχι μόνο δεν είναι παρελθόν το πρόγραμμα της ΝΔ, αλλά είναι πιο επίκαιρο από ποτέ», αναφερόμενος ειδικά στη μείωση των φόρων και στην προσπάθεια να γίνει πιο ελκυστικό το επενδυτικό περιβάλλον.

«Όσο αφορά στον εργαζόμενο κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τον εργαζόμενο, δημιουργώντας θέσεις εργασίας», συμπλήρωσε.

Σχετικά με την εξασφάλιση πόρων αναφέρθηκε στο τρίπτυχο της μη επίτευξης του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα, της εκμετάλλευσης του ΕΣΠΑ και της συμμετοχής στην ποσοτική χαλάρωση.

Τέλος, αναφερόμενος ο Στέλιος Πέτσας στον κλάδο του τουρισμού ανέφερε το στόχο τον οποίο εξέφρασε ο Πρωθυπουργός που είναι η έναρξη της τουριστικής σεζόν τον Ιούλιο, με το σχέδιο να ανακοινώνεται τις επόμενες μέρες. Όσο αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, είπε πως υπάρχουν διάφορες σκέψεις που θα ανακοινωθούν μετά τα μέσα Μαΐου.

Σχετικά με τους εργαζόμενους στον Πολιτισμό, τόνισε ότι «δεν πρέπει να βιαζόμαστε» και προανήγγειλε επιπλέον μέτρα τις επόμενες μέρες.