Κοινωνία

Κορονοϊός: Έλεγχοι από κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ σε αστέγους στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Παρουσία του επικεφαλής του ΕΟΔY και του Δημάρχου της πόλης, Κωνσταντίνο Ζέρβα οι δειγματολογικοί έλεγχοι.

«Είμαστε όλοι σε εγρήγορση, δεν τελείωσε κάτι και δεν πρέπει να χαλαρώσουμε», τόνισε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας κατά την επίσκεψή του στην προσωρινή δομή αστέγων που λειτουργεί στη ΔΕΘ, με πρωτοβουλία του δήμου Θεσσαλονίκης και του ΟΚΑΝΑ.

Ο κ. Αρκουμανέας βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την έναρξη του προγράμματος του ΕΟΔΥ με τις κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ που διενεργούν εξετάσεις για τη νόσο COVID-19. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα θα συνεχίσει για 3 έως 6 μήνες ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας και καθημερινά θα γίνονται τεστ σε ευπαθείς ομάδες και σε εργαζόμενους μονάδων πρόνοιας προκειμένου να ενισχυθεί η ιχνηλάτηση.

«Μέχρι τώρα, στην πρώτη φάση, τα αποτελέσματα είναι καλά και είμαστε ικανοποιημένοι. Βέβαια, είναι το πρώτο στάδιο και η ενημέρωση που ακούτε καθημερινά είναι ό,τι έχει γίνει πριν από μια εβδομάδα. Από χθες που χαλαρώσαμε θα δούμε τα αποτελέσματα σε μια βδομάδα, 10 μέρες, άρα πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση, να αποφεύγουμε τον συγχρωτισμό και να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής, τόνισε ο κ.Αρκουμανέας.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας έκανε λόγο για «μια εξαιρετική συνεργασία και μια συλλογική προσπάθεια», που πρέπει να συνεχιστεί.

«Τα αποτελέσματα που έχει η χώρα μας ήταν εξαιρετικά αλλά μετά το "Μένουμε στο σπίτι" είναι το "Μένουμε ασφαλείς", γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ, σε έναν χώρο ιδιαίτερης ευαισθησίας και προσοχής που έδωσε ο δήμος απέναντι στις ευπαθείς ομάδες αυτή την κρίσιμη περίοδο. Θέλουμε να πιστοποιήσουμε την πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει και να διατρανώσουμε την πίστη μας ότι αυτή την προσπάθεια θα τη συνεχίσουμε, και πιστεύω ότι η χώρα και η πόλη μας, βλέπει το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία», κατέληξε ο κ. Ζέρβας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την μέριμνα για τους άστεγους χρήστες μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, διευκρίνισε πως «ό,τι χρειάζεται θα συνεχιστεί» και «θα εξετάσουμε την επόμενη μέρα ούτως ώστε κανείς στην πόλη να μην μείνει απροστάτευτος».

Οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ προχώρησαν χθες στη διενέργεια περίπου 80 τεστ στο Υπνωτήριο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας και σήμερα αναμένεται να γίνουν περίπου 250 τεστ σε εργαζόμενους των ΚΕΠ, της Δημοτικής Αστυνομίας, του ΟΚΑΝΑ και άστεγους.