Οικονομία

Παπαθανάσης: Σκέψεις να ανοίξουν νωρίτερα εστίαση και εμπορικά κέντρα

Πότε αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις. Τι είπε για το ενδεχόμενο εσωτερικοί χώροι να λειτουργήσουν ως ημιυπαίθριοι.

Μετά τις 18 Μαΐου θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για την εστίαση τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης σε συνέντευξή του στο MEGA.

Σημείωσε ότι γίνεται μια συζήτηση μήπως ανοίξουν νωρίτερα και τα εμπορικά κέντρα και ότι εξετάζεται να λειτουργήσουν και εσωτερικοί χώροι υπό τη μορφή ημιυπαίθριων.

«Πρωταρχικό ρόλο και αξία έχει η δημόσια υγεία, επομένως θα πρέπει να μετρήσουμε το πρώτο βήμα που έγινε χθες, στη συνέχεια το δεύτερο βήμα που θα ξεκινήσει στις 11 Μαΐου και μετά θα αποφασίσουν οι ειδικοί αν μπορούμε να φέρουμε την εστίαση νωρίτερα» διευκρίνισε ο κ. Παπαθανάσης.

Σχετικά με τους όρους λειτουργίας, είπε ότι στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι η εστίαση να ανακτήσει τη δυναμική που είχε πριν, δηλαδή να καλύψει τα τ.μ. και να έχει πάλι τους πελάτες που είχε.

Αναφέρθηκε στις σχετικές συζητήσεις που γίνονται με τους δήμους και την ΚΕΔΕ ώστε να δοθούν παραπάνω τ.μ. σε δημόσιους χώρους και πεζοδρόμια -χωρίς επιπλέον χρέωση.

«Ακόμη και στο οδόστρωμα μπορεί να βρεθεί χώρος» είπε ο κ. Παπαθανάσης, «όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

Ταυτόχρονα εξετάζεται να λειτουργήσουν και εσωτερικοί χώροι υπό τη μορφή ημιυπαιθρίων.

Εκτίμησε ότι οι οριστικές αποφάσεις για την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας θα ληφθούν μετά το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, δηλαδή μετά τις 18 Μαϊου.

Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της τιμής των μασκών μίας χρήσης και τόνισε ότι οι μάσκες αυτή τη στιγμή έχουν πέσει στα 55 λεπτά και θα πέσουν κάτω και από τα 50 λεπτά.

«Σίγουρα δεν βρίσκονται στις τιμές που ήταν προ κρίσης αλλά είναι και θέμα πρώτης ύλης, που είναι πιο ακριβή», είπε και πρόσθεσε ότι τα εμπορικά κέντρα θα παραμείνουν κλειστά αλλά γίνεται μια συζήτηση μήπως ανοίξουν και αυτά νωρίτερα.