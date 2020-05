Life

Still Standing: “Golden edition” επεισόδια για τα 30 χρόνια του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” για το αφιέρωμα στην ιστορία του σταθμού και για την αγαπημένη της σειρά.

Το «Still Standing», το πιο απρόβλεπτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, «φοράει» τα γιορτινά του και έρχεται για να ξεδιπλώσει την 30χρονη ιστορία του ΑΝΤ1! Οι σειρές, οι εκπομπές, οι πρωταγωνιστές, οι ατάκες, που άφησαν εποχή και έγιναν το σήμα κατατεθέν του. Από τις 17 Μαΐου, για τέσσερις Κυριακές, η Μαρία Μπεκατώρου και το «Still Standing Golden Edition», μας ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο και μας θυμίζουν τις δυνατές στιγμές του ANT1.

Πρόσωπα που αποτελούν κομμάτι αυτής της 30χρονης ιστορίας έρχονται στις οθόνες μας σε μια μονομαχία μέχρι τελικής πτώσης.

Στόχος ένας: να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξη του σπουδαίου έργου της «Μέριμνας».

Σε κάθε επεισόδιο, οι καλεσμένοι θα είναι πρόσωπα που ταυτίστηκαν με το κανάλι (ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, κ.ά.) και άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στην πορεία του.

Οι καλεσμένοι θα τεστάρουν τις γνώσεις τους, πέρα από τις γνώριμες ενότητες του τηλεπαιχνιδιού, και σε δύο ολοκαίνουριες που βασίζονται σε video, ηχητικά και μουσικά αποσπάσματα, όλα εμπνευσμένα από τη μεγάλη ιστορία του ΑΝΤ1. Οι ερωτήσεις, εμπλουτισμένες με οπτικοακουστικό αρχειακό υλικό, θα ζωντανέψουν χαρακτηριστικές στιγμές από το παρελθόν του σταθμού.

Στο πρώτο επεισόδιο, στις 17 Μαΐου, θα τεστάρουν τις «Αντεννικές» τους γνώσεις οι:

Μάριος Αθανασίου

Ευδοκία Ρουμελιώτη

Λουκία Παπαδάκη

Δημήτρης Φραγκιόγλου

Γιάννης Καπετάνιος

Γιάννης Σαββιδάκης

Κώστας Δόξας

Νίκη Σερέτη

Ιωσήφ Μαρινάκης

Μαζί τους, θα ταξιδέψουμε στον χρόνο μέσα από αφιερωματικά videο, ενώ θα απολαύσουμε, με τη μορφή ερωτήσεων, τραγούδια από τίτλους αρχής σειρών του ΑΝΤ1 και ατάκες από σήριαλ και ψυχαγωγικές εκπομπές που έγιναν «σλόγκαν».

Το επετειακό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ώστε να τηρούνται απόλυτα οι αποστάσεις ασφαλείας και θα επιτρέπει να βρίσκονται στο πλατό τα μισά μόνο άτομα απ’ ότι συνήθως.

Still Standing Golden Edition! Πρεμιέρα Κυριακή 17 Μαΐου στις 20:45!

Δείτε τι είπε στην εκπομπή "Το Πρωινό" η Μαρία Μπεκατώρου: