“Special Report”: Ο κορονοiός, η καραντίνα και η “επόμενη μέρα” (εικόνες)

Μια μεγάλη έρευνα για το μεταβατικό στάδιο από την απομόνωση στην «νέα κανονικότητα».

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής, αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Απόψε, στις 23:45, "Η επόμενη μέρα"

Μετά από έξι εβδομάδες καραντίνας, η άρση των πρώτων μέτρων περιορισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι γεγονός. Το «Special Report» παρουσιάζει μία μεγάλη έρευνα για τη δύσκολη μετάβαση που επιχειρείται, πλέον, και στην Ελλάδα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την οικονομία, την παιδεία, τις συγκοινωνίες, αλλά και για το ίδιο το σύστημα υγείας;

Ο Τάσος Τέλλογλου συνομιλεί με κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες της «επιτροπής Τσιόδρα», αλλά και με ειδικούς από το Χονγκ Κονγκ και την Αυστρία, όπου η άρση του lockdown επιχειρήθηκε νωρίτερα, αναζητώντας απαντήσεις για τα τεστ, την ανοσία, τη μεταδοτικότητα του ιού στα παιδιά και την απειλή ενός δεύτερου κύματος εξάπλωσης του κορονοϊού.

Επίσης, η κάμερα της εκπομπής μπαίνει στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπου ο Νίκος Χαρδαλιάς παρακολουθεί με τους συνεργάτες του την εξέλιξη των κρουσμάτων στη χώρα και απαντά σε κομβικά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της επόμενης μέρας.

Ακόμη, παράγοντες της αγοράς, του τουρισμού, εκπαιδευτικοί, γονείς και ευπαθείς ομάδες εκφράζουν στην εκπομπή τις ανησυχίες τους για τη δύσκολη μεταβατική περίοδο που ξεκινά.

