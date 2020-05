Ζώδια

Προβλέψεις ζωδίων από την Λίτσα Πατέρα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι επιφυλάσσει η ημέρα και η συνέχεια της εβδομάδας για κάθε ζώδιο. Ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ανατροπές και εκπλήξεις.