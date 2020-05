Συνταγές

Μακαρόνια γκρατέν με σαλάμι μπύρας και σάλτσα τυριών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Βασίλης Καλλίδης, στην κουζίνα της εκπομπής “Το Πρωινό”, ετοιμάζει μια γρήγορη συνταγή που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους.