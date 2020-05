Οικονομία

Κορονοϊός: 8 ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, εργαζομένους και ανέργους τον Μάιο

Δείτε αναλυτικά όσα προβλέπει το πλαίσιο στήριξης, λόγω των επιπτώσεων από τον κορονοϊό.

Οχτώ οικονομικές ενισχύσεις περιλαμβάνει το κυβερνητικό πακέτο στήριξης σε εργοδότες, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, εργαζομένους και ανέργους, λόγω κορονοϊού για τον τρέχοντα μήνα. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες ήδη εφαρμόζονται, αφού θεσπίστηκαν το περασμένο δίμηνο, οι οποίες όμως θα συνεχιστούν και κατά τον τρέχοντα μήνα.

Βασικά προβλέπουν αποζημιώσεις σε πληττόμενους επιχειρηματίες, εργαζομένους οι συμβάσεις των οποίων παραμένουν σε αναστολή, συνέχιση της επιδότησης ανεργίας για δύο μήνες σε όσους έληξε τον Δεκέμβριο του 2019 ή τον Απρίλιο του 2020, κάλυψη των εισφορών των υπό αναστολή εργαζομένων και έως επτάμηνη παράταση των εισφορών επιχειρηματιών και επαγγελματιών οι οποίες έπρεπε να πληρωθούν κατά τον τρέχοντα μήνα.

Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις έχουν ως εξής:

1. Ειδικό επίδομα 533 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση. Πρόκειται για επανάληψη της αποζημίωσης των 800 ευρώ για την περίοδο μεταξύ 16ης Μαρτίου -30η Απριλίου με αναπροσαρμογή σε μηνιαία βάση (30/45Χ800 ευρώ).

2. Ειδικό επίδομα 533 ευρώ σε μισθωτούς εταιριών που πλήττονται από την κρίση και τελούν σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους. Το επίδομα αυτό θα διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ημέρες τις οποίες θα βρεθεί κάθε εργαζόμενος σε αναστολή κατά τον τρέχοντα μήνα. Συγκεκριμένα, θα προκύψει ως ημερήσιο ισοδύναμο των 800 ευρώ που καταβλήθηκαν από το κράτος για το 45ημερο μεταξύ 16ης Μαρτίου -30 Απριλίου, αφαιρουμένων των ημερών του Μαρτίου, τις οποίες "κάλυψαν" τα 800 ευρώ, αν και ο εργαζόμενος δεν είχε ακόμα βγει σε αναστολή. Για παράδειγμα, το επίδομα για τους εργαζομένους επιχειρήσεων που άνοιξαν χθες 4/5/2020, θα ανέλθει κατά το μέγιστο σε 462 ευρώ.

3. Ειδικό επίδομα 533 ευρώ σε εργοδότες εταιρειών (έως 20 εργαζόμενοι) που πλήττονται από την κρίση. Αφορά στους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και στα μέλη όλων των εταιρειών (πλην ΑΕ), που απασχολούν έως 20 μισθωτούς. Στην περίπτωση των εταιρειών, δικαιούχοι είναι τα νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για επανάληψη της αποζημίωσης των 800 ευρώ για την περίοδο μεταξύ 16ης Μαρτίου -30η Απριλίου με αναπροσαρμογή σε μηνιαία βάση (30/45Χ800 ευρώ).

4. Ειδικό επίδομα 533 ευρώ στους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους κλπ). Πρόκειται για την κατηγορία εκείνη των δικαιούχων η οποία για το προηγούμενο διάστημα (δηλ. προ της 30ης Απριλίου) δικαιούται 600 ευρώ. Κατά τον τρέχοντα μήνα, θα λάβει όπως όλοι οι άλλοι πληττόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες το ποσό των 533 ευρώ.

5. Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους κατά δύο μήνες. Το μέτρο αυτό ίσχυσε αρχικά για όσους ανέργους έληξε η επιδότηση ανεργίας κατά το α΄τρίμηνο του 2020. Ωστόσο, θα ισχύσει πλέον για όσους έληξε το Δεκέμβριο του 2019, αλλά και τον Απρίλιο του 2020.

6. Επτάμηνη παράταση των εισφορών μισθωτών των πληττόμενων επιχειρήσεων για το μήνα Απρίλιο. Οι εισφορές αυτές πρέπει να πληρωθούν έως τέλος του τρέχοντος μηνός. Ωστόσο, θα λάβουν παράταση έως τον ερχόμενο Νοέμβριο, όπως συνέβη με τις εισφορές Φεβρουαρίου –Μαρτίου (σ.σ. έλαβαν παράταση έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο –Οκτώβριο αντίστοιχα).

7. Επτάμηνη παράταση των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων για το μήνα Απρίλιο. Κανονικά, έπρεπε να πληρωθούν έως τέλη του τρέχοντος μηνός. Ωστόσο, θα μπορούν να καταβληθούν από Σεπτέμβριο και έπειτα, εντασσόμενες (σύμφωνα με το βασικό σενάριο) στο υφιστάμενο πλάνο καταβολής των εισφορών Φεβρουαρίου-Μαρτίου σε 4 (ή ενδεχομένως, σύμφωνα με ορισμένα σενάρια) ισόποσες δόσεις.

8. Κάλυψη των εισφορών των εργαζομένων, οι συμβάσεις των οποίων εξακολουθούν και κατά τον τρέχοντα μήνα να βρίσκονται σε αναστολή, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το κράτος θα καλύψει τις εισφορές των μισθωτών οι οποίοι θα παραμείνουν σε αναστολή για όσο διάστημα συνεχίσει να ισχύει.

