Πολιτισμός

Πέθανε ο Dave Greenfield των Strangles

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο κορονοϊός «διέλυσε» το ιστορικό συγκρότημα, αφού ο Greenfield έχασε τη μάχη.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο κιμπορντίστας των Strangles, ο οποίος προσβλήθηκε από τον κορονοϊό.

Ο Dave Greenfield έπασχε από καρδιολογικά προβλήματα και νοσηλευόταν για καιρό σε νοσοκομείο.

Ο μπασίστας του συγκροτήματος Jean-Jacques “JJ” Burnel τον χαρακτήρισε «μουσική ιδιοφυΐα», ενώ ο ντάμερ Jet Black πρόσθεσε ότι «είχε τη μουσική μέσα τους. Κάναμε τον γύρο του κόσμου μαζί και τον λάτρευαν όλοι. Έχασα έναν από τους πιο αγαπημένους φίλους μου».

Ο νυν κιθαρίστας και τραγουδιστής του συγκροτήματος είπε ότι «χάσαμε έναν πραγματικό πρωτοπόρο, μουσικό θρύλο».

Ο πρώτος μουσικός και κιθαρίστας των Stranglers Hugh Cornwell σημείωσε ότι ο Greenfield ήταν «αυτό που μας ξεχώριζε ανάμεσα στα άλλα πανκ συγκροτήματα».

Ο Greenfield καταγόταν από το Μπράιτον και έχει υπογράψει ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της μπάντας, το «Golden Brown», που έφτασε στο Νο 2 των σινγκλ στη Βρετανία το 1982.