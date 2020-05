Πολιτική

Βίντεο ντοκουμέντο από αερομαχία στο Αιγαίο

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο με το ελληνικό Mirage να αναχαιτίζει το τουρκικό μαχητικό.

Την αερομαχία που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, τη στιγμή που τουρκικά μαχητικά επιχείρησαν να παρενοχλήσουν το στρατιωτικό ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, κατέγραψε η κάμερα ελληνικού Mirage.

«Τον έχω» ακούγεται να λέει ο Έλληνας πιλότος του Mirage που καταδιώκει τον Τούρκο χειριστή του F-16. O Τούρκος προσπαθεί να ξεφύγει κάνοντας ελιγμούς. Ομως ο Έλληνας πιλότος του Mirage βάζει το τουρκικό F-16 σε παραμέτρους βολής και λοκάρει τον αντίπαλο. Είναι η εικονική αναχαίτιση του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους που μπήκε χωρίς άδεια στο FIR Αθηνών και στη συνέχεια παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Η παρενόχληση του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Κωνσταντίνο Φλώρο ήταν μία από τις πολλές που σημειώθηκαν την Κυριακή.