Τσίπρας: Η τέχνη δεν είναι είδος πολυτελείας, αλλά κοινωνική ανάγκη

Κριτική στην κυβέρνηση από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για απουσία σχεδίου για στήριξη των εργαζομένων του Πολιτισμού.

Την πλήρη απουσία σχεδίου και την ερασιτεχνική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης από πλευράς της κυβέρνησης για τη στήριξη των καλλιτεχνών και των ανθρώπων του Πολιτισμού υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο ρ/σ Στο Κόκκινο και τον δημοσιογράφο Νίκο Ξυδάκη.





Μιλώντας για τα ήδη υπάρχοντα οικονομικά προβλήματα στον καλλιτεχνικό κόσμο, στα συνδεόμενα επαγγέλματα με αυτόν, αλλά και γενικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για να αντιμετωπιστούν» και ότι «υπάρχει και μία προσπάθεια όλη αυτή η ερασιτεχνική αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της οικονομικής κρίσης να καλυφθεί από ένα πέπλο επικοινωνιακής ομίχλης, καθώς δεν αναδεικνύονται τα προβλήματα αυτά».



Αναφερόμενος για την στάση της κυβέρνησης απέναντι στους καλλιτέχνες τόνισε πως η κυβέρνηση «θα όφειλε να έχει ευαισθησία απέναντι στο τι ρόλο παίζει αυτός ο κόσμος στην κοινωνία μας, διότι έχει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο ο καλλιτέχνης. Η Τέχνη δεν είναι μία υπόθεση πολυτελείας γι’ αυτούς που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πηγαίνουν σε ακριβά μαγαζιά, να βλέπουν παραστάσεις. Η Τέχνη είναι βασικό συστατικό στοιχείο της ζωής μας, της ύπαρξής μας, της δυνατότητας να σταθούμε ψυχολογικά υγιείς και όρθιοι, να σταθούμε, να εμπνευστούμε».



Σε εκείνο το σημείο ο Αλέξης Τσίπρας παρέπεμψε στην παρέμβαση του Σταύρου Ξαρχάκου που είχε γίνει λίγο πριν στην ίδια ραδιοφωνική εκπομπή, λέγοντας: «Ακούγοντας τον Σταύρο Ξαρχάκο πριν, νομίζω ότι τα είπε όλα. Η σημερινή κυβέρνηση και ο σημερινός πρωθυπουργός δεν είχε τίποτα να πει προεκλογικά για τον πολιτισμό, την Τέχνη και τους ανθρώπους της. Και για αυτό το λόγο δεν εφαρμόζει τίποτα μετεκλογικά και, βεβαίως, όταν ήρθε και η κρίση τα έθαψε όλα κάτω από ένα χαλάκι».



Συμπλήρωσε, δε, ότι «το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι θέλουν τους ανθρώπους του πολιτισμού για να βγάζουν κάποιες φωτογραφίες και να τις αναπαράγουν, για να τους τραγουδάνε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ενίοτε, παγιδεύοντας τους κι αυτούς σε επικοινωνιακά σόου. Τους θέλουν για να τους εκμεταλλεύονται και να παίρνουν αίγλη από αυτούς. Αλλά δεν έχουν στρατηγική, δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν όραμα για να τους στηρίξουν».



Επίσης ο Αλέξης Τσίπρας υιοθετώντας την άποψη του Σταύρου Ξαρχάκου ανέφερε ότι «ένας υπουργός πρέπει να έχει άποψη και όραμα, όχι μόνο να γνωρίζει τι σημαίνει ανασκαφή. Δεν είναι ανασκαφές ο πολιτισμός – δεν το λέω υποτιμητικά. Αλλά άλλο ο Γενικός Γραμματέας κι άλλο Υπουργός».



Αναφερόμενος στους χιλιάδες ανθρώπους, «εργαζόμενους πίσω από τη σκηνή» σημείωσε ότι έχουν μείνει χωρίς εισόδημα την τρέχουσα περίοδο και ότι πρόκειται για τους ανθρώπους που δεν είχαν ενεργές συμβάσεις οι οποίες ανεστάλησαν και άρα να δικαιούνται το σχετικό επίδομα. Σημείωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ανακοινώσει μονάχα ένα πενιχρό για τις πραγματικές ανάγκες ποσό ως πρόσθετη χρηματοδότηση, τα οποία δεν υπάρχουν ούτε καν για να αναπληρώσουν το ποσό το οποίο η σημερινή κυβέρνηση περιέκοψε από τον προϋπολογισμό για το 2020 σε σχέση με τα χρήματα που δίνονταν το 2019. «Διότι εμείς είχαμε προϋπολογίσει το 349 εκατομμύρια και η κυβέρνηση μετά την περίοδο που θα ερχόταν η μεγάλη ανάπτυξη που υποσχόταν, προέβλεψε στον προϋπολογισμό 335, εκατ. Ευρώ, λιγότερα δηλαδή», τόνισε.



Σε ότι αφορά στη στήριξη προς τους ανθρώπους του πολιτισμού ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε την ανάγκη για μια «γενναία επιδοματική πολιτική», αλλά και για «ενεργητικές πρωτοβουλίες», όπου ο πολιτισμός θα μπορούσε να επιβιώσει και με νέους τρόπους, όπως για παράδειγμα «πολύ μικρές, πολλές μικρές παραστάσεις, δεκάδες παραστάσεις στις πόλεις, στην περιφέρεια, μουσικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις, όπου δεν είναι ανάγκη οι άνθρωποι να συνωστίζονται. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες αρκεί να υπάρχει η βούληση της χρηματοδότησης, της στήριξης από την πλευρά της πολιτείας.

Επιπλέον πρόσθεσε: «Θα μπορούσε να υπάρξει ένα ειδικό κοινωνικό πρόγραμμα πολιτισμού για την αγορά βιβλίων, για την για την στήριξή του κινηματογράφου, ένα πρόγραμμα για τις δημόσιες τις δημοτικές βιβλιοθήκες, τα βιβλιοπωλεία. Υπάρχουν συνεπώς δυνατότητες και ιδέες, οι οποίες θα μπορούσανε να υλοποιηθούν».

«Αλλά και αυτά απαιτούν την πολιτική βούληση και την κατανόηση από την πλευρά της κυβέρνησης, και του ίδιου του πρωθυπουργού, ότι το πολιτιστικό προϊόν δεν είναι είδος πολυτελείας που θα στερηθούν για λίγο».



Τέλος, υπογράμμισε ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ «Μένουμε Όρθιοι» προέβλεπε στήριξη για τον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων, και για όσους είχαν, αλλά και για όσους δεν είχαν ενεργές συμβάσεις. «Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κάθισε να συζητήσει αυτές τις προτάσεις, αλλά στην πραγματικότητα της υποτίμησε, τις σνόμπαρε», είπε και υπενθύμισε ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε στη Βουλή περιπαικτικά. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν στηρίζει εμπροσθοβαρώς την ελληνική οικονομία, τη στιγμή που και το «μαξιλάρι» που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά και δεν βρίσκεται σε ισχύ πλέον το σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας.

"Ο Πολιτισμός είναι η Ελλάδα που μας κάνει καλύτερους"

«Ο Πολιτισμός είναι η Ελλάδα που μας κάνει καλύτερους», αναφέρε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στο Facebook, η οποία συνοδεύεται από βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη των εργαζομένων στον Πολιτισμό.

«Οι άνθρωποι του Πολιτισμού δεν είναι αόρατοι. Έχουν φωνή, έχουν κίνηση, έχουν υπόσταση έχουν ζωή, όπως όλοι μας», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.