Κόσμος

Κορονοϊός - Ρωσία: “έκρηξη” στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, για όσα καταγγέλλθηκαν τον καιρό της καραντίνας.

Υπερδιπλασιάστηκαν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλθηκαν στις αρχές στη Ρωσία στη διάρκεια της καραντίνας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, δήλωσε η Τατιάνα Μοσκάλκοβα, αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

“Σύμφωνα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, από τις 10 Απριλίου ο αριθμός των θυμάτων και των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας έχει αυξηθεί κατά 2,5 φορές”, δήλωσε η ίδια στο πρακτορείο RIA- Novosti.

“Οι γυναίκες καταγγέλλουν ότι στο πλαίσιο της καραντίνας δεν μπορούν να εμφανιστούν (στις αρχές)” για να τους ζητήσουν βοήθεια “και αν το κάνουν, σε γενικές γραμμές δεν τις δέχονται”, επεσήμανε η Μοσκάλκοβα.

“Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται στις γυναίκες το δικαίωμα να πηγαίνουν σε κέντρα βοήθειας για θύματα βίας και να μην θεωρείται αυτό παραβίαση των κανόνων του lockdown”, τόνισε η ίδια.

Ενώσεις καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας είχαν επισημάνει στα τέλη Απριλίου ότι μετά την έναρξη της καραντίνας παρατηρείται έκρηξη των περιστατικών. Κατήγγειλαν μάλιστα ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να μετακινηθούν επικαλούμενες το lockdown, τα δικαστήρια έχουν κλείσει και δεν εκδικάζονται υποθέσεις, ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία και άρα οι γυναίκες δεν μπορούν να απευθυνθούν σε καταφύγια για θύματα.

Πολλές οργανώσεις έχουν ζητήσει από τη ρωσική κυβέρνηση να λάβει έκτακτα μέτρα για να προστατεύσει τα θύματα το διάστημα που διαρκεί η καραντίνα. Τον Απρίλιο η βουλευτής Οξάνα Πουσκίνα και άλλοι συντάκτες ενός νομοσχεδίου κατά της ενδοοικογενειακής βίας είχαν ζητήσει από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Τατιάνα Γκολίκοβα να εγκρίνει μέτρα για την επιπλέον προστασία των θυμάτων.