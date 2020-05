Οικονομία

Μαξίμου για εστίαση: λειτουργία και εσωτερικών χώρων υπό όρους

Οι κατευθύνσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Η απόφαση για τα δημοτικά τέλη στους επιπλέον εξωτερικούς χώρους που θα δοθούν σε μαγαζιά.

Σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης για την προετοιμασία της άρσης των περιοριστικών μέτρων στην εστίαση, πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η διατήρηση των θέσεων εργασίας και του τζίρου των επιχειρήσεων του κλάδου, ενόψει της επαναλειτουργίας τους, πάντα με την τήρηση των κανόνων που θέτει η Υγειονομική Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων που έχουν τη δυνατότητα να καταλαμβάνουν σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους τα συγκεκριμένα καταστήματα, χωρίς βεβαίως να δημιουργείται πρόβλημα στην πρόσβαση των πολιτών σε αυτούς.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης και Εκλογών, Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών Θανάσης Κοντογεώργης, o Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρης Παπαστεργίου και οι Δήμαρχοι των δύο μεγαλύτερων Δήμων της χώρας, Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο Πρωθυπουργός σημείωσε:

«Ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας για το ζήτημα της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης. Εξάλλου αποτελεί κομβικό ορόσημο για την επαναφορά σε μία νέα κανονικότητα. Θέλουμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις τις δυνατότητες να μπορούν να επαναλειτουργήσουν, σεβόμενοι απόλυτα τις υγειονομικές υποδείξεις των ειδικών, αλλά μη βάζοντάς τους και τόσο αυστηρούς περιορισμούς που στο τέλος θα καταστήσει ανέφικτη την ίδια την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Έχω μιλήσει με αρκετούς από εσάς και με τον Κώστα, το Δήμαρχο της Αθήνας, και με τους Υπουργούς, για το πώς θα μπορούμε μέσα από νομοθετικές παρεμβάσεις να δώσουμε επέκταση στους ανοιχτούς χώρους εστίασης. Πάντα με κανόνες που θα σέβονται τα δικαιώματα των πεζών στους δημόσιους χώρους, αλλά δίνοντας ταυτόχρονα και τη δυνατότητα στους καταστηματάρχες να μπορούν να σερβίρουν περισσότερο έξω και πολύ λιγότερο μέσα, τηρώντας τις αποστάσεις που θα μας υποδείξουν οι ειδικοί.

Και θα πρέπει να καταλήξουμε επίσης, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Υγειονομική Επιτροπή, στις υποδείξεις μας για τους κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους. Πάρα πολλά από τα εστιατόρια σήμερα μπορούν να είναι σε κλειστό χώρο μεν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω χωρίς τζάμια και θα πρέπει να οριοθετήσουμε τις προϋποθέσεις που μπορούν και αυτοί να λειτουργήσουν την επόμενη μέρα.

Εφόσον συνεχίσουμε να πηγαίνουμε όπως έχουμε κινηθεί τον τελευταίο μήνα, ως προς τα επιδημιολογικά δεδομένα, το άνοιγμα της εστίασης με αυτές τις προϋποθέσεις την 1η Ιουνίου είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως εφικτό».

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρωθυπουργός για την στήριξη των καταστημάτων της εστίασης έδωσε πέντε βασικές κατευθύνσεις:

Τα όποια μέτρα για την επέκταση στους ανοικτούς χώρους θα είναι έκτακτα και θα ισχύσουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, Η ευθύνη θα πρέπει να περάσει στους Δήμους, οι οποίοι θα έχουν ευελιξία σχετικά με την εφαρμογή του νέου, προσωρινού πλαισίου, Οι ρυθμίσεις θα αφορούν κυρίως υπαίθριους χώρους, ωστόσο θα υπάρχουν προβλέψεις και για τη λειτουργία των εσωτερικών χώρων, Η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων θα γίνει χωρίς αύξηση των δημοτικών τελών και, Δεν θα εμποδίζεται η πρόσβαση των πολιτών στους δημόσιους χώρους.