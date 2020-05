Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο πιο ζεστός Απρίλιος όλων των εποχών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν κατά πολύ τον μέσο όρο στο Μεξικό, στη δυτική Αυστραλία και σε τμήματα της κεντρικής και της δυτικής Αφρικής.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τον Απρίλιο στον κόσμο ήταν σχεδόν ίσες με εκείνες του Απριλίου 2016, του πιο ζεστού που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή.

«Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες ήταν συνολικά ίσες με εκείνες του προηγούμενου πιο ζεστού Απριλίου που έχει καταγραφεί (Απρίλιος 2016)», ανακοίνωσε σήμερα η Copernicus διευκρινίζοντας πως τον φετινό Απρίλιο η μέση θερμοκρασία ήταν χαμηλότερη εκείνης του Απριλίου 2016 κατά ένα «ασήμαντο 0,01 βαθμό Κελσίου».

Ο Απρίλιος 2020 ξεπέρασε αντίθετα κατά 0,08 βαθμό Κελσίου τον τρίτο πιο ζεστό Απρίλιο, τον Απρίλιο του 2019, και κατά 0,70 βαθμό Κελσίου τη μέση θερμοκρασία που έχει καταγραφεί κατά τον μήνα αυτόν από το 1981 ως το 2010.

Οι θερμοκρασίες που ήταν περισσότερο πάνω από τις μέσες της περιόδου 1981-2010 καταγράφηκαν στις ευρασιατικές περιοχές, κυρίως στη Σιβηρία, καθώς επίσης στη Γροιλανδία, τον Αρκτικό ωκεανό, την Ανταρκτική και τις ακτές της Αλάσκας.

Επίσης ξεπέρασαν κατά πολύ τον μέσο όρο στο Μεξικό, στη δυτική Αυστραλία και σε τμήματα της κεντρικής και της δυτικής Αφρικής.

Στην Ευρώπη, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν σαφώς τη μέση στο δυτικό τμήμα της ηπείρου, όμως παρέμειναν κάτω από τη μέση στο βορειοανατολικό τμήμα της, όπως και στον κεντρικό Καναδά και σε τμήματα της νότιας και της νοτιοανατολικής Ασίας.

Έπειτα από μια δεκαετία με μέση θερμοκρασία ρεκόρ, η οποία έληξε με το 2019 που ήταν η δεύτερη πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη, η χρόνια του 2020 άρχισαν με την ίδια τάση.