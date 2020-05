Αθλητικά

Κορονοϊός: Ο Αυγενάκης στο ΟΑΚΑ για αυτοψία (εικόνες)

Κατά την παρουσία του στο ΟΑΚΑ ο Υφυπουργός Αθλητισμού συναντήθηκε με τους Μίλτο Τεντόγλου και Βούλα Παπαχρήστου.

Αυτοψία στο ΟΑΚΑ, για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων στην ασφαλή και σταδιακή επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας στη χώρα, η οποία ξεκίνησε από σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου, πραγματοποίησε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, μαζί με το μέλος της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ και πρόεδρο του ΕΣΚΑΝ, Παναγιώτη Σκανδαλάκη.

Τον κ. Αυγενάκη υποδέχθηκαν ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, μέλη της διοίκησης και ο πρόεδρος των εργαζομένων, στην μοναδική εν λειτουργία είσοδο-έξοδο της εγκατάστασης (απαράβατος όρος των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων σε κάθε αθλητική εγκατάσταση ανά την επικράτεια, για τη σταδιακή επανεκκίνηση), όπου και καταγράφονται τα στοιχεία όσων επιτρέπεται να εισέλθουν.

Παρουσίασαν το υγειονομικό υλικό (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά), τα ειδικά φυλλάδια αλλά και τις αφίσες που ετοίμασε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τους ξεχωριστούς «υγειονομικούς δεκαλόγους» για τους αθλητές, τους προπονητές και το λοιπό προσωπικό ομάδας, καθώς και για τη διοίκηση και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στη συνέχεια ο υφυπουργός Αθλητισμού κατευθύνθηκε στα προπονητήρια Κ1 και Κ2, όπου ξεκίνησαν προετοιμασία οι αθλητές στίβου της προ-Ολυμπιακής ομάδας, οι οποίοι πριν εισέλθουν θερμομετρούνται και συμπληρώνουν το έντυπο «ιατρικού ιστορικού αθλητή».

Ο κ. Αυγενάκης συναντήθηκε με τον πρωταθλητή του μήκους, Μίλτο Τεντόγλου, την πρωταθλήτρια του τριπλούν, Βούλα Παπαχρήστου, και τους προπονητές τους, Γιώργο Πομάσκι και Δημήτρη Βασιλικό, αντίστοιχα. Βεβαιώθηκε και από τα λεγόμενά τους ότι όλα έχουν κυλήσει συντεταγμένα και όπως προβλέπεται και τους ευχήθηκε «καλή επιστροφή στο αθλητικό σπίτι τους και καλή επιτυχία».

Ο υφυπουργός Αθλητισμού δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και όλους τους εργαζομένους στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εποπτεύονται από τη ΓΓΑ, για την ανταπόκριση και τη διαρκή εργασία τους, αυτό το δύσκολο δίμηνο της μάχης με τον κορονοϊό, προκειμένου οι αθλητικές υποδομές να συντηρηθούν και να διατηρηθούν σε κατάσταση ετοιμότητας.