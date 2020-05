Αθλητικά

Νέες κατηγορίες από το NCAA για τον Ρικ Πιτίνο

Η απάντηση του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού και η ανακοίνωση από το κολέγιο του Αϊόνα, με το οποίο έχει συμφωνήσει ο Αμερικανός τεχνικός.

Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες από το NCAA βρίσκεται ο Ρικ Πιτίνο. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της εθνικής Ελλάδας κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην παράνομη προσέγγιση του Ράιαν Μπόουεν από το Λούιβιλ και στην κατάθεση του ποσού ύψους 25.000 δολαρίων στον παίκτη για να πειστεί να επιλέξει το συγκεκριμένο κολέγιο. Το NCAA ελέγχει καταγγελίες πως ο Ρικ Πιτίνο γνώριζε για παράνομη προσέγγιση του παίκτη από άτομα του κολεγίου, αλλά δεν κατήγγειλε ποτέ την παρατυπία αυτή.

Ο Αμερικανός τεχνικός Ρικ Πιτίνο γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής του ότι δεν συμφωνεί με τις κατηγορίες που του αποδίδονται και θα προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για να δικαιωθεί. Συγκεκριμένα, στη γραπτή ανακοίνωση ο Ρικ Πιτίνο αναφέρει: «Το NCAA εξέδωσε ειδοποίηση καταγγελιών και ισχυρίζεται ότι υπέπεσα σε παραβάσεις επιπέδου ΙΙ. Διαφωνώ κατηγορηματικά με αυτούς τους ισχυρισμούς και θα ακολουθήσω το πρωτόκολλο που απαιτείται για αυτό το θέμα μέσα από τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες. Λόγω των κανονισμών του NCAA σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών στα θέματα αυτά, δεν θα κάνω άλλο σχόλιο για το ζήτημα μέχρι να λυθεί».

Το κολέγιο του Αϊόνα, με το οποίο έχει συμφωνήσει ο Αμερικανός τεχνικός εξέδωσε με τη σειρά του ανακοίνωση, αναφέροντας τα εξής: «Είμαστε ενημερωμένοι για την έκθεση. Το NCAA έχει μία διαδικασία για να γνωστοποιεί τις κατηγορίες. Πριν την πρόσληψη του κόουτς Πιτίνο πραγματοποιήσαμε μία επιμελή έρευνα. Στηρίζουμε τον κόουτς Πιτίνο και περιμένουμε να ανταποκριθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία».