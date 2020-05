Οικονομία

Τράπεζες: Χορήγηση δανείων έως 16 δις ευρώ το 2020

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με Υπουργούς, τον Διοικητή της ΤτΕ και τραπεζικά στελέχη για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την ενίσχυση της παροχής ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα στην οικονομία, πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή Υπουργών, του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και των επιτελικών στελεχών του τραπεζικού συστήματος.

Ξεκινώντας τη συζήτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Ο σκοπός της συνάντησης είναι να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση, του πώς δουλεύουν στην πράξη τα εργαλεία ρευστότητας τα οποία έχει παράσχει η Ελληνική Κυβέρνηση στις τράπεζες, με σκοπό να τα διοχετεύσουν στην ελληνική επιχειρηματικότητα, μικρή, μεσαία και μεγάλη.

Δεν χρειάζεται να επαναλάβω το πλαίσιο των μέτρων που έχει πάρει η Πολιτεία, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Το πρώτιστο δικό μας μέλημα - δικό μου αλλά και των συναρμοδίων Υπουργών - είναι να σιγουρευτούμε ότι αυτή η ρευστότητα φτάνει τελικά στους αποδέκτες σε μια έκτακτη κατάσταση όπου το ζήτημα της επιβίωσης επιχειρήσεων πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και η δική μας, προφανώς, ως Πολιτεία αλλά νομίζω και η δική σας διότι είναι όλοι πελάτες σας».

Στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε το πώς θα διοχετευθεί με γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες ρευστότητα στην ελληνική οικονομία και με πιο τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρέχουν αυτή τη δυνατότητα.

«Πρέπει να απορροφήσουμε τους κραδασμούς όσο το δυνατόν καλύτερα και να θέσουμε τις βάσεις για μια δυναμική επανεκκίνηση», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά των στελεχών των Τραπεζών εκτιμήθηκε ότι το 2020 υπάρχει η δυνατότητα να διοχετευτούν στην ελληνική οικονομία με τη μορφή χρηματοδοτήσεων περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν: ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργος Ζαββός, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματέας Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

Από τον τραπεζικό κλάδο συμμετείχαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank Θεόδωρος Πανταλάκης, η Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Αθηνά Χατζηπέτρου και η Γενική Γραμματέας ΕΕΤ, Χαρούλα Απαλαγάκη.