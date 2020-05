Πολιτική

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παίζει στα ζάρια το μέλλον της οικονομίας

Αδράνεια και έλλειψη σχεδίου καταλογίζει στην Κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αναποτελεσματική και λανθασμένη» χαρακτηρίζει την κυβερνητική πολιτική «για την ανάσχεση της οικονομικής κρίσης», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή τις εκτιμήσεις για την ύφεση, τις οποίες η Κυβέρνηση «μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας κατάφερε να αλλάξει τρεις φορές», όπως είπε.

«Ενώ εντός Ελλάδας ο κ. Σταϊκούρας προέβλεψε ύφεση 4,7%, η εκτίμηση που απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λόγο για ύφεση 7,9! Χθες, σε συνέντευξή του, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για ύφεση 10%», υπογραμμίζει ο κ. Χαρίτσης, στηλιτεύοντας πως «η κυβέρνηση της ΝΔ πορεύεται χωρίς τον παραμικρό σχεδιασμό, παίζοντας στα ζαριά το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας».

«Η αδράνεια της Κυβέρνησης και η έλλειψη σχεδίου είναι καταστροφική για τους εργαζόμενους, για τους μικρομεσαίους και εν τελεί για το σύνολο της οικονομίας», υποστηρίζει, αντιπαραβάλλοντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για «εμπροσθοβαρή μέτρα στήριξης της οικονομίας, στοχευμένες παρεμβάσεις για τους ανέργους και τους αδύναμους, ενισχύσεις για τους πολλούς και τις πολλές που φοβούνται για τη δουλειά και το μέλλον τους».

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση:

«Μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε να αλλάξει τρεις φορές την εκτίμηση της για την ύφεση.

Έτσι ενώ εντός Ελλάδας ο κ. Σταϊκούρας προέβλεψε ύφεση 4,7%, η εκτίμηση που απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λόγο για ύφεση 7,9! Χθες, σε συνέντευξή του, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για ύφεση 10%.

Η εκτίμηση αλλάζει. Αυτό που δεν αλλάζει είναι η αναποτελεσματική και λανθασμένη πολιτική της κυβέρνησης για την ανάσχεση της οικονομικής κρίσης.

Είναι πλέον εμφανές πως η κυβέρνηση πορεύεται χωρίς τον παραμικρό σχεδιασμό, παίζοντας στα ζαριά το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η αδράνεια της κυβέρνησης και η έλλειψη σχεδίου είναι καταστροφική για τους εργαζόμενους, για τους μικρομεσαίους και εν τελεί για το σύνολο της οικονομίας.

Υπάρχει όμως και άλλος δρόμος!

Με εμπροσθοβαρή μέτρα στήριξης της οικονομίας, στοχευμένες παρεμβάσεις για τους ανέργους και τους αδύναμους, ενισχύσεις για τους πολλούς και τις πολλές που φοβούνται για τη δουλειά και το μέλλον τους.

Υπάρχει τρόπος να Μείνουμε Όρθιοι!».