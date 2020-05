Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Που και πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Οδηγίες από ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Την Τετάρτη, στα βόρεια, από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες, που μέχρι το βράδυ θα επηρεάσουν και την κεντρική χώρα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, στα νότια πελάγη 7 μποφόρ. Από το απόγευμα, στα βόρεια οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων, 4 με 6 μποφόρ

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την εμφάνιση της καρπόκαψας στα μηλοειδή, αναφέροντας ότι ξεκίνησε στις πεδινές περιοχές της Αχαΐας η 1η πτήση του εντόμου την 7 η Απριλίου και οι συλλήψεις στις παγίδες είναι προς το παρόν αραιές.

Το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο στην προσβολή της καρπόκαψας όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του. Τα ωά εναποτίθενται από το ενήλικο στα φύλλα και κοντά στους νέους καρπούς και οι εκκολαφθείσες προνύμφες εισέρχονται στους καρπούς από τον κάλυκα. Η νεαρή προνύμφη πριν μπει στον καρπό είναι το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου. Η έναρξη των εκκολάψεων αναμένεται στις 2 Μαΐου.

Το 50% και 90% των εκκολάψεων αναμένονται στις 15 Μαΐου και στις 27 Μαΐου, αντίστοιχα. Το διάστημα από την 02 η /05 έως την 7 η /6, είναι το εκτιμώμενο μέγιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, που θα βρίσκονται αυγά και προνύμφες της 1ης γενεάς στους πεδινούς δενδρώνες. Συστάσεις: Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το παράθυρο εφαρμογών εντομοκτόνων ενάντια στα αυγά και στις προνύμφες της καρποκάψας, η εμφάνιση των οποίων θα είναι κλιμακωτή και σύμφωνα με τις εκκολάψεις, συνιστάται να κυμαίνεται από τις 3/5 έως και περίπου την 20η Μαΐου. Ενδεικτικά, ψεκασμοί καλύψεως ως ακολούθως:

Εφαρμογή εντομοκτόνων με ωοκτόνο δράση από 29 έως 30 Απριλίου,

ή Εφαρμογή εντομοκτόνων με προνυμφοκτόνο δράση ή εντομοκτόνων που περιέχουν ενεργούς μικροοργανισμούς του ιού του τύπου των κοκκιώσεων από 2 έως 8 Μαΐου.

Εάν απαιτείται, επανάληψη σε 21 ημέρες.

Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων. Ο χρόνος και το πλήθος των εφαρμογών εξαρτάται από την ένταση της τρέχουσας προσβολής, το ιστορικό προσβολών του δενδρώνα καθώς και από τον τρόπο δράσης (ωοκτόνο/προνυμφοκτόνο) και την υπολειμματική διάρκεια του επιλεχθέντος εντομοκτόνου. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

