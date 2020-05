Κοινωνία

Βίντεο-ντοκουμέντο: Οδηγός στο αντίθετο ρεύμα προκάλεσε σοβαρό τροχαίο

Μετωπική σύγκρουση με άλλο Ι.Χ. στη Λεωφόρο Αθηνών.

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ελευσίνας.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που τράβηξε οδηγός διακρίνεται ένα αυτοκίνητο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα.

Αρκετοί οδηγοί κατάφεραν να αποφύγουν τον ασυνείδητο που οδηγούσε αντίθετα στην αριστερή λωρίδα. Ωστόσο, η μετωπική σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη…

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν από το τροχαίο υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.