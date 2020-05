Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κανένας θάνατος το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα (βίντεο)

Τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας. Πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.

Δέκα νέα κρούσματα COVID-19 επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας, ανεβάζοντας σε 2.642 τον συνολικό αριθμό τους, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Το απόγευμα της Τρίτης, 35 συμπολίτες μας παραμένουν διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 67 έτη και 23% εξ αυτών είναι γυναίκες. Το 97% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 ετών. Συνολικά, 81 ασθενείς έχουν βγει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, ουδείς νέος θάνατος αναφέρθηκε. Οι νεκροί παραμένουν 146 . 39 από τα θύματα του COVID-19 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θυμάτων ήταν τα 75 έτη και το 93,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 ετών. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 83.750 κλινικά δείγματα.