Κοινωνία

Χαρδαλιάς: Απαγορεύονται τα take away ποτά

Αυστηρή σύσταση απηύθυνε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, προειδοποιώντας τους επιχειρηματίες με κυρώσεις.

“Άστραψε και βρόντηξε” ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, καυτηριάζοντας την λειτουργία ορισμένων καφέ-μπαρ – ειδικά στην Περιφέρεια – με take away ποτά και τη μουσική στη διαπασών.

Κάθε απόφαση επηρρεάζει την εξέλιξη της πανδημίας και τα επόμενα στάδια άρσης των περιορισμών, τόνισε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, συμπληρώνοντας πως οι συστάσεις για αποφυγή συγχρωτισμού βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα.

Η εικόνα καφέ-μπαρ να σερβίρουν δήθεν take away ποτά, να παίζουν μουσική στη διαπασών μουσική και τους πελάτες να στοιβάζονται μέσα, χωρίς να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης, «προσβάλλει βάναυσα όλους μας», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Συνέχισε λέγοντας πως προσβάλλει όλους εκείνους που κατά την πρώτη ημέρα μετακινήθηκαν τηρώντας τα μέτρα, όσους προσπαθούν να προστατεύσουν τις ευπαθείς ομάδες, τη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών στον χώρο της εστίασης, που περιμένουν με υπομονή να ανοίξουν τα καταστήματά τους.

Απευθύνοντας αυστηρή σύσταση, διευκρίνισε πως take away σε ποτά δεν επιτρέπεται, ούτε η μουσική στη διαπασών. Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται.

Για τον σκοπό αυτό, σημείωσε, θα δραστηριοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και θα επιβάλλονται κυρώσεις όπου διαπιστώνονται τέτοιου τύπου παραβάσεις.