Προκαταρκτική για Παπαγγελόπουλο: Ποια άλλα πρόσωπα “φωτογραφίζονται”

Η διεύρυνση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης βάζει κι άλλα πρόσωπα στο κάδρο.

Και άλλα, πρόσωπα πλην του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, βάζει στο κάδρο εκείνων που διέπραξαν αδικήματα για να καθοδηγηθούν εισαγγελικές έρευνες, η πρόταση που κατατέθηκε από 30 βουλευτές της ΝΔ, για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου.

Σύμφωνα με την πρόταση, ανάμεσα στα αδικήματα για τα οποία οι βουλευτές της ΝΔ προτείνουν έρευνα από την επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης, είναι και το αδίκημα της «εγκληματικής οργάνωσης-περίπτωση συμμορίας» σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 3 του Ποινικού Κώδικα (παλαιό άρ.187 παρ. 5). Ο Ποινικός Κώδικας ορίζει ότι είναι κακούργημα η συγκρότηση ή η ένταξη σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), μολονότι η πρόταση έρευνας νέων αδικημάτων αφορά τον κ. Παπαγγελόπουλο, τα πρόσωπα αυτά «φωτογραφίζονται», αφού σημειώνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, επηρέαζε εισαγγελικούς λειτουργούς και δημοσιογράφους προκειμένου να διαπράττονται αξιόποινες πράξεις. «Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος φέρεται να διοχέτευε δημοσιεύματα σε βάρος φυσικών προσώπων που ήθελε να στοχοποιήσει και εν συνεχεία χρησιμοποιούσε αυτά τα δημοσιεύματα, αποστέλλοντας τα σε εισαγγελικούς λειτουργούς προκειμένου να διενεργούνται, σε βάρος των ατόμων που στοχοποιούσε, προκαταρκτικές εξετάσεις. Φέρεται μάλιστα να διοχέτευε δημοσιεύματα σε βάρος ακόμη και πρώην συναδέλφων του εισαγγελικών λειτουργών, που δεν δέχονταν να πειθαρχήσουν στις κατευθύνσεις τις οποίες έδινε, προκειμένου να προβούν σε παράνομες πράξεις και εν συνεχεία να διενεργούνται σε βάρος τους πειθαρχικές διώξεις και να κάμπτεται η αντίστασή τους», αναφέρει η πρόταση της ΝΔ και επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη τακτική έχει καταγγελθεί από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Αγγελή, την Αντεισαγγελέα Εφετών Ελένη Ράικου, για την υπόθεση Novartis, καθώς και από άλλους εισαγγελικούς λειτουργούς, για άλλες υποθέσεις. Πρόκειται για τις καταθέσεις του πρώην εισαγγελέως Γεωργίας.

Πρόσωπο στο οποίο γίνεται αναφορά, στην αιτιολόγηση της πρότασης της ΝΔ, είναι ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης. Γίνεται ειδικότερα επίκληση της εξέτασης της πρώην εισαγγελέως Γεωργίας Τσατάνη. Η κ. Τσατάνη έχει καταθέσει ότι ενώ ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος επιθυμούσε να της αφαιρεθεί ο φάκελος της δικογραφίας της υπόθεσης Βγενόπουλου και λοιπών, προκειμένου να επιστρέψει στη δικαιοδοσία της Ελενης Ράικου, «ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Βαξεβάνης δημοσίευσε άρθρο σε βάρος της εισαγγελέως, κατέθεσε και καταγγελία εις βάρος της κ. Τσατάνη και στη συνέχεια εκκινήθηκε σχετικά πειθαρχική έρευνα εις βάρος της, η οποία αρχειοθετήθηκε την 22-12-2015». Στη συνέχεια άλλαξε ο νόμος και επέτρεψε στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, πράγμα που έγινε.

Ο εκδότης Γιάννης Φιλιππάκης, η δημοσιογράφος Γιάννα Παπαδάκου και ο δημοσιογράφος-εκδότης Αλέξανδρος Τάρκας είναι τα τρία πρόσωπα στα οποία έκανε εκτενή αναφορά ο επιχειρηματίας Σάμπι Μιωνής, καταθέτοντας στην επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης και το επισημαίνει η πρόταση της ΝΔ. Ο επιχειρηματίας μίλησε στην επιτροπή για επαγγελματικό σχεδιασμό εκβίασης του. Οι τρεις δημοσιογράφοι είναι τα μη πολιτικά πρόσωπα εναντίον των οποίων ο επιχειρηματίας έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη και έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος τους, όπως μήνυση έχει καταθέσει και σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου, για δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου, απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Την προσπάθεια εργαλειοποίησης του Τύπου και των ΜΜΕ σκιαγράφησε και ο πρώην Οικονομικός Εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου. Καταθέτοντας στην επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης, ο κ. Αθανασίου επικαλέστηκε συνομιλία του με τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης κατά την οποία ο κ. Παπαγγελόπουλος πίεζε να τελειώσει άμεσα ο φορολογικός έλεγχος που διενεργείτο, για την υπόθεση Βγενόπουλου, και απειλούσε ότι θα βγει στα κανάλια και θα καταγγείλει ότι οι ελέγκτριες του υπουργείου Οικονομικών που ήλεγχαν τη συγκεκριμένη υπόθεση «τα έχουν αρπάξει». Ο Παναγιώτης Αθανασίου αναφέρθηκε σε πιέσεις να προχωρήσει γρήγορα ο έλεγχος για εκδότες όπως ο κ. Αλαφούζος ενώ αναφέρθηκε και σε στιχομυθία που είχε με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο το 2016. Σε εκείνη τη συνομιλία ο κ. Παπαγγελόπουλος προέτρεψε τον Οικονομικό Εισαγγελέα να ασχοληθεί-ερευνήσει τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχρήστο και αν δεν είχε κάτι σε βάρος του, να δημιουργήσει…

Η κατάθεση της Ξένης Δημητρίου

«Δεν γνωρίζω για “Ρασπούτιν»

Σήμερα Τρίτη, λίγες ώρες μετά την κατάθεση πρότασης διεύρυνσης του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, συνεδρίασε εκ νέου η προανακριτική επιτροπή, με αντικείμενο την εξέταση της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου.

Η κ. Δημητρίου κατέθεσε για δεύτερη ημέρα, και απάντησε στις ερωτήσεις των μελών της επιτροπής, για τους εισαγγελικούς χειρισμούς στην υπόθεση Novartis. Ρωτήθηκε όμως και για υποθέσεις που χειρίστηκαν εισαγγελείς, επί θητείας Παπαγγελόπουλου, δεδομένων των νέων αδικημάτων που η ΝΔ ζητάει να ερευνηθούν.

Η ίδια, στην κατάθεσή της, έχει δηλώσει στην επιτροπή ότι «δεν με είχε επισκεφθεί σχεδόν ποτέ ο κ. Παπαγγελόπουλος, παρά μια φορά, εθιμοτυπικά και μόνο». Επίσης χαρακτήρισε «απολύτως ψευδές» ότι ο Ιωάννης Αγγελής έμαθε από εκείνη για τον «Ρασπούτιν» στο χώρο της Δικαιοσύνης.

«Λάθος η επίθεση στους εισαγγελείς»

Ανάμεσα σε όσα είπε η Ξένη Δημητρίου, ξεχωρίζει και η επισήμανσή της για τις αφόρητες πιέσεις που δέχθηκαν οι εισαγγελείς Διαφθοράς με τις αλλεπάλληλες καταγγελίες σε βάρος τους και τις αιτήσεις για την εξαίρεση τους, το προηγούμενο διάστημα.

«Νομίζω ότι αυτό σε κανένα άλλο κράτος δεν συμβαίνει. Όλοι σιωπούν σε τέτοιες περιπτώσεις και περιμένουν να αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Και μετά η Δικαιοσύνη ή αμείβεται για αυτό που κάνει ηθικά ή κάθεται εκείνη στο σκαμνί, αν δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά της, αλλά, ενόσω διαρκεί η δουλειά της Δικαιοσύνης και των δικαστικών λειτουργών, υπάρχει η πίεση, οι αλλεπάλληλες καταγγελίες. Κάθε τόσο έδιναν εξηγήσεις. Μόνο οι ίδιοι ξέρουν πόσες φορές ζητήθηκε η εξαίρεσή τους, πόσες φορές βρέθηκαν να δίνουν εξηγήσεις. Άπειρες φορές. Δεν μπορεί έτσι να δουλέψει ένας δικαστικός λειτουργός και να κάνει νηφάλια τη δουλειά του», κατέθεσε η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

«Επιλεκτικές αναφορές από τον Ι. Αγγελή»

Η Ξένη Δημητρίου η οποία κλήθηκε ως μάρτυρας και στο πλαίσιο της έρευνας από τον Άρειο Πάγο για τους δικονομικούς χειρισμούς της Ελένης Τουλουπάκη, όπως κλήθηκε και στο πλαίσιο της έρευνας για τον Ιωάννη Αγγελή, είπε στην επιτροπή της Βουλής ότι ο αντεισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής απέκρυψε και από τα όργανα της Δικαιοσύνης και από την προανακριτική επιτροπή την ενημέρωση που της είχε παράσχει, για την εποπτεία που ασκούσε στην Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, ενημέρωση που είχε κάνει στην κ. Δημητρίου όταν η ίδια ήταν Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τον Δεκέμβριο του 2018. «Εκείνη η ενημέρωση, που ήταν γραπτή, ήταν ίσως και η πιο αληθινή», δήλωσε η κ. Δημητρίου, αφήνοντας αιχμές κατά του Ιωάννη Αγγελή ότι στις αναφορές του προσέθετε και αφαιρούσε στοιχεία κατά το δοκούν.

Οι προστατευόμενοι μάρτυρες

Μεγάλο μέρος της εξέτασης της κινήθηκε γύρω από το ζήτημα των προστατευομένων μαρτύρων που αρχικά ήταν τρεις και στη συνέχεια απέμειναν δύο, μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του Νικόλαου Μανιαδάκη. Όπως εξήγησε η κ. Δημητρίου, καταθέτοντας στην επιτροπή, οι «Μάξιμος Σαράφης», «Αικατερίνη Κελέση» και «Γιάννης Αναστασίου», χαρακτηρίστηκαν, αρχικά, προστατευόμενοι μάρτυρες σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2928/2001. Άρθρο δηλαδή, που δεν προβλέπει έγκριση του ορισμού τους από τον επόπτη-συντονιστή, και στη συνέχεια πήραν και την ιδιότητα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 45Β του ΚΠΔ.

Αν και αναγνώρισε ότι στο ελληνικό δίκαιο «οι καταθέσεις των προστατευομένων μαρτύρων έχουν μειωμένη αποδεικτική ισχύ», έσπευσε να υπογραμμίσει ότι «δεν είναι κουκουλοφόροι. Είναι άνθρωποι που διακυβεύουν πάρα πολλά πράγματα με τη μαρτυρία τους». Επισήμανε δε ότι με τις καταθέσεις τους έχουν δώσει λεπτομερή στοιχεία και όχι γενικόλογες αναφορές, έδωσαν δηλαδή στοιχεία που δεν ήταν εύκολο να τα δώσει κάποιος που δεν είχε καλή γνώση της υπόθεσης.

Ιδίως για τους προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε πως, όταν τους κάλεσε να καταθέσουν η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, κάποιοι από αυτούς τής ζήτησαν να τους δώσει την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα, ώστε να μην διακινδυνεύσουν τη δουλειά τους, γιατί προφανώς είχαν συμφέροντα από την εταιρεία Novartis και δεν ήθελαν να αποκαλυφθούν.

Τα ταξίδια σε ΗΠΑ και Βιέννη-επικοινωνία με skype

Από την κατάθεση της Ξένης Δημητρίου προέκυψε ότι από τους Έλληνες εισαγγελικούς λειτουργούς έγιναν τέσσερα ταξίδια, προκειμένου να βρεθούν με τους ομολόγους τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και με εμπειρογνώμονες του FBI. Το πρώτο ταξίδι έγινε από την Ελένη Τουλουπάκη και τους επίκουρους εισαγγελείς κ.κ. Ντζούρα και Μανώλη στις ΗΠΑ. Οι άλλες τρεις συναντήσεις έγιναν στη Βιέννη. Όπως επισήμανε, οι συναντήσεις αυτές δεν ήταν κομμάτι δικαστικής συνδρομής και δεν ήταν ούτε παράνομες ούτε παράτυπες, όπως υπολαμβάνει στις αναφορές του ο Ι. Αγγελής. Μίλησε επίσης και για συνεργασία της Εισαγγελίας Διαφθοράς με την αμερικανική πλευρά, που η επικοινωνία τους γινόταν μέσω skype. Ιδίως για το ταξίδι στη Βιέννη που συμμετείχε και ο Ιωάννης Αγγελής, η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε ότι «πήγε εκεί, μετά από δικό του αίτημα» για να ζητήσει από τους Αμερικανούς η ανταλλαγή εγγράφων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων να γίνει μέσω Eurojust ή με δικαστική συνδρομή. «Δεν κατανοούσε ότι είναι μέρος του εισαγγελικού έργου η ανταλλαγή πληροφοριών και ότι για το διεθνές έγκλημα πρέπει να συνεργάζονται όλες οι διωκτικές αρχές, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και στοιχεία», είπε η Ξένη Δημητρίου και προσέθεσε ότι «οι Αμερικανοί τα έχασαν από τη στάση του κ. Αγγελή, όπως της μετέφεραν οι Εισαγγελείς της Εισαγγελίας Διαφθοράς».

H σύλληψη του «Γιάννη Αναστασίου»

Σημείο αιχμής, από την κατάθεση της κ. Δημητρίου ήταν το γιατί ενώ η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δήλωσε ότι δεν γνώριζε και δεν ήθελε να γνωρίζει την ταυτότητα των προστατευομένων μαρτύρων, προέκυψε ότι είναι εκείνη που παρότρυνε τους εισαγγελείς να κινηθούν όταν υποψιάστηκε ότι ο «Γιάννης Αναστασίου», δηλαδή, ο Νικόλαος Μανιαδάκης, θα διέφευγε στο εξωτερικό, διότι ζήτησε άρση της αστυνομικής του προστασίας. Τα όσα ακολούθησαν είναι γνωστά. Τον Δεκέμβριο του 2018, ο Νικόλαος Μανιαδάκης συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προτού επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για τη Μαδρίτη, αφού του ασκήθηκε δίωξη για παθητική δωροδοκία και από προστατευόμενος μάρτυρας μετατράπηκε σε κατηγορούμενο. Όπως εξάλλου κατέθεσε, στην Αστυνομία Οικονομικού Εγκλήματος είχε σχηματιστεί δικογραφία το 2015 για υπόθεση φαρμάκου, υπόθεση ξεχωριστή από τη Novartis, στην οποία είχε περιληφθεί ανώνυμη καταγγελία σε βάρος του Νίκου Μανιαδάκη. Το στοιχείο αυτό ήταν σε γνώση και της Ελένης Ράικου και της Ελένης Τουλουπάκη.

Η Ελένη Ράικου

Αναφορικά με την προκάτοχο της Ελένης Τουλουπάκη στην Εισαγγελία Διαφθοράς, δηλαδή, την Ελένη Ράικου, η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου μίλησε και για την επάρκεια της αλλά και για τις συνθήκες παραίτησής της από την θέση της Εισαγγελέως Διαφθοράς. «Γνώριζα την κ. Ράικου από παλιά, γιατί είχαμε συνυπηρετήσει στον Πειραιά. Της είχα κάνει άριστη έκθεση, όχι χαριστικά. Την άξιζε και της την έκανα. Μάλιστα είχα κάνει πολύ επαινετικά σχόλια για το έργο της», είπε η Ξένη Δημητρίου και αφηγήθηκε ότι στις 24 Μαρτίου του 2017, η κ. Ράικου της έστειλε την αναφορά με την οποία ζητούσε την αντικατάστασή της. «Έπεσα από τα σύννεφα. Την προηγούμενη μέρα, στις 23 Μαρτίου, μεταδόθηκε από την τηλεόραση τρέιλερ που διαφήμιζε την έκδοση της εφημερίδας "Documento", για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Διαφήμιζε δημοσίευμα κατά της κ. Ράικου. Όταν, λοιπόν, είδα την αναφορά της κ. Ράικου και να την στέλνει έτσι εκ του μακρόθεν, πικράθηκα πάρα πολύ, πρώτα από όλα γιατί επίκειτο η κρίση της. Νομίζω ότι τον Απρίλιο έκλεινε την τετραετία και ίσως κρινόταν και για τρίτη διετία. Είχα αποκομίσει, χωρίς να μου το έχει πει ρητά, ότι ήθελε να συνεχίσει το έργο της. Έστειλε την αναφορά ζητώντας την αντικατάστασή της ενώ πριν από δύο ημέρες είχαμε συναντηθεί και μιλήσαμε για όλες τις υποθέσεις, χωρίς να μου αναφέρει τίποτα», είπε ο Ξένη Δημητρίου. Ακολούθησε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, σύμφωνα με το οποίο η κ. Ράϊκου είχε ξεχάσει 250.000 έγγραφα για τους Γιάννο Παπαντωνίου και Θωμά Λιακουνάκο. «Ο εισαγγελέας δεν καθηλώνεται από ενοχές. Πρέπει να είναι γενναίος. Πρέπει να διαθέτει αυτοθυσία. Ο εισαγγελέας έρχεται αντιμέτωπος με ό,τι πιο στρεβλό γεννά η κοινωνία μας. Πρέπει να έχει αντοχές, δυνάμεις και να μην τα παρατάει με το πρώτο κακό δημοσίευμα», είπε η Ξένη Δημητρίου και υπογράμμισε ότι η ίδια έχει δεχθεί απειλές αλλά ουδέποτε διανοήθηκε να κάνει πίσω σε υπόθεση, σχολιάζοντας προφανώς την κατάθεση της κ. Ράικου ότι «ένιωσε πως επιχειρείται η φυσική και ηθική της εξόντωση». Η Ξένη Δημητρίου δεν παρέλειψε εξάλλου να υπογραμμίσει πως και οι ενέργειες της κ. Ράικου και του κ. Αγγελή κατά των εισαγγελέων Διαφθοράς έχουν το βάρος ότι «εξαιτίας τους αγκομάχησαν εισαγγελικοί λειτουργοί που προσπαθούσαν να φέρουν σε πέρας το έργο τους».

Τη θέση της Ελένης Ράικου πήρε η Ελένη Τουλουπάκη, μετά από επιλογή της από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η Ξένη Δημητρίου χαρακτήρισε μάλιστα ολίσθημα την προσφυγή που είχε υποβάλει, κατά της επιλογής της Ελένης Τουλουπάκη, η εισαγγελέας Ευγενία Κυβέλου για την οποία αναγνώριζε ότι είχε μεγάλη εμπειρία και αν είχε υποβάλει αίτηση, μπορεί τελικά να είχε εκείνη επιλεγεί. «Υπέβαλε όμως προσφυγή ως μη έδει, γιατί δεν ήταν υποψήφια, δεν είχε ζητήσει να είναι υποψήφια για την θέση αυτή», είπε η Ξένη Δημητρίου.

Η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν άφησε ασχολίαστη και την παρουσία της κ. Ράικου και του κ. Παπαγγελόπουλου σε φιλικό σπίτι. «Διάβασα ότι η κ. Ράικου και ο κ. Παπαγγελόπουλος βρέθηκαν να τρώνε μαζί σε κάποιο φιλικό σπίτι μετά την όλη αυτή η ιστορία και έφυγαν μια χαρά. Δεν το κατανοώ. Αν ένας άνθρωπος μου είχε κάνει πάρα πολύ κακό στην υπηρεσιακή μου καριέρα, στην προσωπική μου ζωή -οτιδήποτε υπηρεσιακό σε αναστατώνει και πραγματικά σε εξουθενώνει- μετά δεν θα πήγαινα σε κάποιο φιλικό σπίτι να φάμε όλοι μαζί», φέρεται να κατέθεσε.

ΣΥΡΙΖΑ: καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί Αγγελή και Ράικου

«Η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου επανέφερε το σκάνδαλο Novartis στην πραγματική του διάσταση», αναφέρουν πηγές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν ότι η Ξένη Δημητρίου, με όσα κατάθεσε, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς των εισαγγελικών λειτουργών Γιάννη Αγγελή και Ελένης Ράικου και αποδομεί το αφήγημα περί σκευωρίας.

«Με μια κατάθεση ποταμό στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής, η κ. Δημητρίου ακύρωσε την αξιοπιστία του κ. Αγγελή, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τους ισχυρισμούς του εισαγγελέα ότι έμαθε από την ίδια για τον περιβόητο Ρασπούτιν που δήθεν εμπλέκεται στην υπόθεση Novartis. H Ξένη Δημητρίου αποκάλυψε επίσης της μεθοδεύσεις του κ. Αγγελή, σε σχέση με τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς εισαγγελείς και εμπειρογνώμονες στη Βιέννη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Αγγελής πήγε εκεί, μετά από αίτημα δικό του, αλλά αρνήθηκε την ανταλλαγή εγγράφων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων, παγώνοντας στην ουσία με τη συμπεριφορά του, τις σχέσεις με τους Αμερικανούς», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και επισημαίνει ότι «από διαρροές δικαστικών πηγών και από προηγούμενες καταθέσεις προέκυψε ότι οι Αμερικανοί επρόκειτο να δώσουν στοιχεία σχετικά με τον λογαριασμό πολιτικού προσώπου».

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι, από την κατάθεση της Ξένης Δημητρίου, προέκυψε πως η Ελένη Ράικου δεν είχε διαβιβάσει στον ανακριτή πολλούς φακέλους εγγράφων. Οι φάκελοι αυτοί βρέθηκαν αργότερα στην Εισαγγελία Διαφθοράς και εστάλησαν στον ανακριτή από την Ελένη Τουλουπάκη. Αναφορικά δε με την παραίτηση της Ελένης Ράικου από τη θέση της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «η κ. Ράικου ακόμη και δύο ημέρες πριν από την παραίτησή της, ουδέποτε επικαλέστηκε ή υπονόησε πιέσεις, απειλές και περί Ρασπούτιν έννοιες, τις οποίες επινόησε 18 μήνες μετά την παραίτησή της».