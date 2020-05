Πολιτική

Τσίπρας: Η ΝΔ θέλει να κανονικοποιηθεί η εξαίρεση που προκάλεσε η πανδημία

Σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στη συζήτηση για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο.

«Έχω την αίσθηση ότι απ' την πλευρά της Κυβέρνησης υπάρχει η πρόθεση να κανονικοποιηθεί μια κατάσταση εξαίρεσης που προκάλεσε η πανδημία», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Βουλή, και υπογράμμισε την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου για την περιβαλλοντική πολιτική, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι το θέμα της λειτουργίας δεν είναι δευτερεύον και τόνισε ότι, πέραν του γεγονός ότι έως τώρα νομοθετούσε με ΠΝΠ στο όνομα της έκτακτης ανάγκης και για θέματα πέραν της πανδημίας, η Κυβέρνηση έχει προαναγγείλει 26 νομοθετικά σχέδια τους επόμενους τρεις μήνες, όμως δεν μπορεί να προωθηθούν μέσα από μια διαδικασία που η Βουλή θα υπολειτουργεί, όπου θα υπάρχουν περιορισμοί.

Εξέφρασε την κάθετη διαφωνία του για το θέμα της επιστολικής ψήφου. «Δεν μπορεί η Βουλή όταν τίθεται αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να ψηφίζει δια της επιστολής ψήφου», δεν μπορεί να αναθέτουν στους γραμματείς των Κ.Ο. την ψήφο συνείδησης που το Σύνταγμα ορίζει ότι αυτοπρόσωπα πρέπει να τη δώσει ο βουλευτής.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στο σχόλιο του Πρωθυπουργού για τη χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο έξω από τη Βουλή. «Για τη συγκέντρωση των εκπροσώπων των φορέων των οικολογικών οργανώσεων και ΜΚΟ, ξαφνικά τον έπιασε ο πόνος ότι αποτελούν υγειονομικό κίνδυνο. Όταν ο ίδιος κάλεσε στο τηλέφωνο τον δήμαρχο και του ζήτησε να περάσει έξω από το Μαξίμου το φορτηγό που έκανε συναυλία και καλούσε τα τηλεοπτικά συνεργεία για να απαθανατίσουν τη δήθεν αυθόρμητη στιγμή, δεν τον πείραξαν οι αποστάσεις που δεν τηρήθηκαν» σχολίασε. «Τον πείραξαν τώρα μην τυχόν και χαλάσει η ωραία σούπα της “ομοφωνίας”, αξίας 20 εκατ.» προσέθεσε, ενώ ανέφερε ότι η κοινωνία βρίσκεται έναντι πρωτοφανούς κατάστασης.