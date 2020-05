Κόσμος

Κύπρος: Ποινική δίωξη σε αστυνομικούς για τον κατά συρροή δολοφόνο

Πρόκειται για αστυνομικούς που ερεύνησαν τις καταγγελίες για την απαγωγή των πέντε γυναικών και των δύο παιδιών.

Δεκαπέντε αστυνομικοί, πρόκειται να βρεθούν ενώπιον του δικαστηρίου ως κατηγορούμενοι για αμελή διερεύνηση των υποθέσεων που αφορούσαν την απαγωγή και την δολοφονία πέντε γυναικών και δύο παιδιών, από τον selial killer, Νικόλα Μεταξά.

Την εισήγηση για τις ποινικές διώξεις ενέκρινε ο Γενικός Εισαγγελέας και αναμένεται να καταχωρηθούν τα κατηγορητήρια ώστε να οριστεί η ημερομηνία της δίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τους αστυνομικούς που δέχθηκαν και ερεύνησαν τις καταγγελίες για απαγωγή των πέντε γυναικών και των δύο παιδιών. Κάποιες εξ αυτών των υποθέσεων αρχειοθετήθηκαν ως μη αστυνομικής φύσεως με την σύμφωνη γνώμη της Γενικής Εισαγγελίας η οποία σήμερα είναι κατήγορος!

Ο Νικόλας Μεταξάς μετά από παραδοχή όλων των κατηγοριών εναντίον του, δεν δικάστηκε και καταδικάστηκε χωρίς να γίνει ακροαματικής διαδικασίες σε επτά φορές ισόβια.