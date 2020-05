Κοινωνία

Δολοφονία Τοπαλούδη: Σοκ από την περιγραφή του κατηγορούμενου για τις μοιραίες στιγμές (βίντεο)

Ανατριχίλα προκαλεί ο κυνισμός με τον οποίο εξιστορούσε τις σκηνές ο 23χρονος, λέγοντας ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στο έγκλημα με θύμα την φοιτήτρια. ​

Του Κώστα Τάτση

Ο 23χρονος κατηγορούμενος, που ξεκίνησε να απολογείται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, υποστήριξε πως δεν ακούμπησε καν την άτυχη φοιτήτρια και επιρρίπτει όλες τις ευθύνες στον συγκατηγορούμενό του, για την δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη.

Στην απολογία του, ο 23χρονος είπε «Ο Α….ς άρχισε να τη χτυπάει με το σίδερο στο κεφάλι. Του έλεγα σταμάτα, μην το κάνεις αυτό. Είχα πιει και κάτι φάρμακα για να είμαι χαλαρός. Έπιασε το μαχαίρι και την κάρφωνε στο λαρύγγι και της έλεγε «είσαι σκληρόπετση». Μετά την πέταξε μέσα στην μπανιέρα. Την έκανε κρύο μπάνιο, αφού της έβγαλε ό,τι ρούχα φόραγε. Μετά την σήκωσε, την κατέβασε από τις σκάλες μόνος, δεν τον βοήθησα καθόλου. Στο μπάνιο την κοπανούσε στο νιπτήρα της έλεγε θα σου σπάσω το σβέρκο».

Ο 23χρονος, που ανέφερε στο δικαστήριο πως γνώρισε την Ελένη Τοπαλούδη μια ημέρα πριν την δολοφονία της, περιέγραψε τα τελευταία λόγια της πριν μπει στο βαν, προκαλώντας την «έκρηξη» του πατέρα της φοιτήτριας που φώναξε «αλήτες».

Κατηγορούμενος : Η Ελένη φώναξε «θα δείτε αν τα μάθει ο πατέρας μου». Ο Α…..ς μου είπε «πάμε να τη πετάξουμε». Εγώ του είπα να πάμε στο νοσοκομείο. Έγινε κάποιο σφάλμα και πήγαμε στα βράχια. Εγώ οδηγούσα. Ο Α…..ς ήταν στη καρότσα. Η Ελένη ήταν καθιστή δίπλα μου. Ο Α…ς μου είπε ότι θα την πάμε κάπου αλλού για να μην βασανίζεται. Τους φίλους μου τους άκουγα ό,τι και να μου έλεγαν. Ο Α…..ς επέλεξε τη τοποθεσία. Εκείνος την έπιασε και την κατεβασε κάτω.

Πρόεδρος : Μόνος του;

: Μόνος του; Κατηγορούμενος: Ναι, τη σήκωσε στην αρχή την κοπάνησε στα βράχια. Μετά μόνος του τη κουβάλησε μέχρι κάτω. Την έσυρε. Δεν τον βοήθησα καθόλου.

Με απίστευτη κυνικότητα, ο 23χρονος περιέγραψε στο δικαστήριο πως γύρισαν στο σπίτι και προσπάθησαν να καθαρίσουν την σκηνή του εγκλήματος. Όπως είπε απολογούμενος, «μετά πήγαμε σπίτι. Καθάρισε. Καθάρισα και εγώ για να μην δουν το σπίτι έτσι οι δικοί μου. Τα πράγματα τα μάζεψε από την πρώτη φορά και τα πέταξε ο Α….ς. Μου είπε να τα καθαρίσω όλα με χλωρίνη και έτσι έκανα».

Σοκ προκαλεί και ο διάλογος του κατηγορούμενου με την Εισαγγελέα, καθώς ο 23χρονος υποστήριξε πως δεν νιώθει τύψεις αφού δεν έκανε κάτι κακό

Κατηγορούμενος : Ήταν λάθος, μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση της Ελένης.

Εισαγγελέας : Πώς αισθάνεστε;

: Πώς αισθάνεστε; Κατηγορούμενος : Καλά

: Καλά Εισαγγελέας : Σε σχέση με το γεγονός που έχει συμβεί, το οποίο δεν θα χαρακτηρίσω ατυχές συμβάν αλλά βαρύτατο έγκλημα

: Σε σχέση με το γεγονός που έχει συμβεί, το οποίο δεν θα χαρακτηρίσω ατυχές συμβάν αλλά βαρύτατο έγκλημα Κατηγορούμενος : Καθόλου καλά μακάρι να μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση της

: Καθόλου καλά μακάρι να μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση της Εισαγγελέας : Νιώθετε τύψεις

: Νιώθετε τύψεις Κατηγορούμενος : Δε νιώθω τύψεις δεν έκανα τίποτα.

: Δε νιώθω τύψεις δεν έκανα τίποτα. Εισαγγελέας : Για το ότι δεν λειτουργήσατε αποτρεπτικά; Δεν αισθάνεστε τύψεις για αυτό;

: Για το ότι δεν λειτουργήσατε αποτρεπτικά; Δεν αισθάνεστε τύψεις για αυτό; Κατηγορούμενος: Μπορώ να διακόψω….επειδή λέτε ότι έκανα κάτι που δεν έκανα, νιώθω βαθύτατα άσχημα που δε πήρα τη θέση της, να ήμουν εγώ στη θέση της να το πάθαινα εγώ όχι η Ελένη.

Ο 23χρονος υποστήριξε πως δεν αισθανόταν καλά και η απολογία του διακόπηκε για την Τετάρτη.