Κόσμος

Κορονοϊός- Ιταλία: αύξηση του αριθμού των νεκρών

Αντίστροφη η πορεία του ρυθμού μετάδοσης το τελευταίο 24ωρο...

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 213.013. Οι νεκροί έφτασαν τους 29.315. Παράλληλα, 85.231 άνθρωποι έχουν ιαθεί. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχασαν τη ζωή τους 236 άνθρωποι και καταγράφηκαν 1.075 νέα κρούσματα. 2.352 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

1.427 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 16.270 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 80.770 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο παρουσιάζει μείωση, με 146 λιγότερα κρούσματα. Αυξάνεται, όμως, ο αριθμός των νεκρών. Έχασαν την ζωή τους 41 περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 1.127 περισσότεροι σε σχέση με χθες. Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για τριακοστή δεύτερη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι συνολικές εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Όπως ανακοίνωσε η Ιταλική Πολιτική Προστασία, μόνον ένα στα πενήντα τεστ που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, είναι θετικό στον ιό. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό των τελευταίων επτά εβδομάδων.

Σύμφωνα, τέλος, με δηλώσεις εκπροσώπων της ιταλικής τοπικής αυτοδιοίκησης, αν τα κρούσματα συνεχίσουν να περιορίζονται, είναι πιθανό να επισπευσθεί, σε συμφωνία με την κυβέρνηση της Ρώμης, η επαναλειτουργία καφέ μπαρ, εστιατορίων, κομμωτηρίων και κουρείων (κανονικά πρέπει να ξανανοίξουν την 1η Ιουνίου) όπως και η επιστροφή στην καθημερινή λειτουργία του λιανικού εμπορίου που, έως τώρα, έχει οριστεί για τις 18 Μαΐου. ?