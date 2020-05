Παράξενα

Καταφεύγουν στη ζούγκλα για να γλιτώσουν από τον κορονοϊό

Δεκάδες άτομα έχουν αναζητήσει καταφύγιο στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου για να σωθούν από τον φονικό ιό.

Μια από τις φυλές ιθαγενών του Ισημερινού φοβάται ότι θα εξολοθρευτεί καθώς τα κρούσματα του νέου κορονοϊού αυξάνονται στα εδάφη της, με αποτέλεσμα δεκάδες μέλη της να φεύγουν αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, για να μην προσβληθούν από την COVID-19, που ήδη έχει σκοτώσει 1.600 ανθρώπους στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής.

Η φυλή Σιεκοπάι, που κατοικεί στα σύνορα μεταξύ Ισημερινού και Περού, έχει περίπου 744 μέλη. Από αυτούς τους ανθρώπους, 15 προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό και δύο ηλικιωμένοι ηγέτες της πέθαναν τις δύο τελευταίες εβδομάδες, αφού εμφάνισαν συμπτώματα της νόσου.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πολλοί Σιεκοπάι παρουσίασαν συμπτώματα που σχετίζονται με την επιδημία όμως, όταν αναζήτησαν βοήθεια σε ένα κρατικό ιατρικό κέντρο στην πόλη Ταραπόα, οι γιατροί τους είπαν ότι πάσχουν απλώς από «βαριά γρίπη», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητάς τους, ο Χουστίνο Πιαγουάχε. Όταν πέθανε ο πρώτος γέροντας, στα μέσα Απριλίου, οι αρχηγοί των Σιεκοπάι κάλεσαν την κυβέρνηση του Ισημερινού να αποκλείσει την κοινότητα και να εξεταστούν τα μέλη της φυλής, όμως δεν έλαβαν απάντηση.

«Δεν έχουν απομείνει παρά μόνο 700 από εμάς. Στο παρελθόν πέσαμε θύματα αυτού του είδους ασθενειών και σήμερα δεν θέλουμε να επαναληφθεί η ίδια ιστορία», είπε ο Πιαγουάχε μέσω των social media. «Δεν θέλουμε ο λαός μας να λέει, ήμασταν 700 και τώρα είμαστε 100. Τι σκάνδαλο θα ήταν για την κυβέρνηση του Ισημερινού να μας αφήσει με μια τέτοια θλιβερή ιστορία στον 21ο αιώνα», πρόσθεσε.

Φοβούμενοι τον κορονοϊό, δεκάδες παιδιά και ηλικιωμένοι Σιεκοπάι έφυγαν με κανό στο Λαγκαρτοκότσα, έναν από τους μεγαλύτερους υδροβιότοπους του Ισημερινού, στην καρδιά της ζούγκλας, για να γλιτώσουν. Όσοι έμειναν πίσω, στα εδάφη τους στην επαρχία Σουκούμπιος, στρέφονται σε ομοιοπαθητικά φάρμακα για να αντιμετωπίσουν τα αναπνευστικά προβλήματα, είπε ο Πιαγουάχε.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί και σε άλλες φυλές ιθαγενών στον Ισημερινό, σύμφωνα με την οργάνωση Confeniae. Στη χώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερνούν συνολικά τις 30.000.

Στο γειτονικό Περού, φυλές ιθαγενών προσέφυγαν επισήμως στα Ηνωμένα Έθνη στα τέλη Απριλίου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση τους εγκατέλειψε, αφήνοντάς τους να φροντίσουν μόνοι τους τον εαυτό τους απέναντι στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με «εθνοκτονία δια της απραξίας».

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται στις περιοχές του Αμαζονίου, στον Ισημερινό, λένε ότι το υπουργείο Υγείας παραμελεί τις κοινότητες όπως τους Σιεκοπάι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη λάβει ιατρικά εφόδια ή διαγνωστικά τεστ, μολονότι είναι ευάλωτες. «Κινδυνεύουν σοβαρά να εξαφανιστούν από την εξάπλωση του COVID-19 στα εδάφη τους», είπε η Μαρία Εσπινόσα, της οργάνωσης Amazon Frontlines.