Άνοιγμα σχολείων: Τι θα ισχύει για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Διευκρινίσεις και για την αποκλιμάκωση των μέτρων στις εκπαιδευτικές δομές δίνει το υπουργείο Παιδείας.

Σε ένα αναλυτικό σημείωμα 35 ερωταπαντήσεων, το υπουργείο Παιδείας εξηγεί γιατί ανοίγουν τα σχολεία, αν αξίζει το ρίσκο, αν είναι ασφαλείς εκπαιδευτικοί και παιδιά, τι θα γίνει με τις απουσίες, τι ισχύει με τις μάσκες και με τον αριθμό μαθητών ανά αίθουσα.

Επίσης διευκρινίζει ότι εάν υποψήφιος των Πανελλαδικών Εξετάσεων νοσήσει, θα συμμετάσχει στις επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο.

Αναλυτικά οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις από το Υπ. Παιδείας:

Γιατί ανοίγουν τα σχολεία; Είναι ασφαλή τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί; Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, οι οποίοι σύστησαν με ομόφωνη απόφαση τη σταδιακή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, στο πλαίσιο της προοδευτικής αποκλιμάκωσης των μέτρων, και πάντα λαμβάνοντας μέτρα πρόληψης και προφύλαξης. Όπως επισήμανε και ο κ. Τσιόδρας, τα αντικειμενικά δεδομένα δικαιολογούν την επαναλειτουργία των σχολείων:

Οι λοιμώξεις παρατηρούνται με πολύ μικρότερη συχνότητα στα παιδιά.

Τα παιδιά εμφανίζουν στη συντριπτική πλειονότητά τους ηπιότερα συμπτώματα.

Το ποσοστό παιδιών με σοβαρή νόσο ήταν λιγότερο από το 1%.

Τα παιδιά μολύνονται κυρίως εντός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ενώ ο δευτερογενής δείκτης προσβολής είναι πολύ χαμηλότερος για τα παιδιά απ’ ότι για τους ενήλικες.

Μετάδοση από παιδί σε ενήλικα φαίνεται να είναι ασυνήθιστη.

Επιπλέον, διεθνείς μελέτες έχουν καταδείξει τις συνέπειες από τη βίαιη διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην εξέλιξη των παιδιών. Στο πλαίσιο αποκλιμάκωσης των μέτρων, τα ανοιχτά σχολεία αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της νέας καθημερινότητας. Επισημαίνουμε ότι ειδική μέριμνα θα ληφθεί για εκπαιδευτικούς και μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενώ κάθε βήμα θα γίνεται προσεκτικά, θα αξιολογείται και θα επανεξετάζεται, εφόσον χρειαστεί.

Αξίζει το ρίσκο για λίγες ημέρες μαθημάτων; Εστιάζουμε στη σταδιακή επαναφορά σε μία νέα κανονικότητα, πάντα υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας. Με δεδομένη την καθημερινή επαγρύπνηση των ειδικών, επαναφέρουμε τους μαθητές στο σχολικό τους περιβάλλον, η απουσία από το οποίο ενδέχεται να έχει μακροχρόνια αρνητικά αποτελέσματα. Οι ημέρες, δε, δεν είναι λίγες, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι τα τμήματα θα έχουν τους μισούς μαθητές, επομένως η εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι πιο έντονη, ενώ για τις ημέρες που οι μαθητές θα είναι σπίτι, θα έχουν σαφείς οδηγίες μελέτης. Το Υπουργείο Παιδείας είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους ειδικούς και προετοιμασμένο για παν ενδεχόμενο.

Τι θα γίνει αν προκύψει νέο κύμα επιδημίας; Καταρχάς να τονίσουμε ότι πρώτιστο μέλημά μας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και ότι βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμότητα σχετικά με την εξέλιξη της επιδημίας. Οι εβδομάδες που μείναμε σπίτι συνέβαλαν σημαντικά στην επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού, κάτι που μας εξασφάλισε πολύτιμο χρόνο για την καλύτερη προετοιμασία της αντιμετώπισής του και για την ταχύτερη επαναφορά στη νέα κανονικότητα. Στην απευκταία περίπτωση νέου κύματος, θα είμαστε, δε, καλύτερα προετοιμασμένοι σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Αν νοσήσει υποψήφιος πανελλαδικών εξετάσεων; Θα ισχύσει ό,τι ακριβώς ισχύει και αν νοσήσει εν γένει: ο υποψήφιος θα συμμετάσχει στις ήδη προβλεπόμενες επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση που νοσήσει κάποιο μέλος της οικογένειας του υποψηφίου που συμμετέχει στις Πανελλήνιες εξετάσεις, ο μαθητής θα μπει σε υποχρεωτική «καραντίνα» και θα παραπεμφθεί στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου; Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες που μοιράζονται την ίδια τάξη; Θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και το κάθε περιστατικό θα κρίνεται αναλόγως.

Αν ένας μαθητής νοσήσει τότε θα μπει σε καραντίνα όλο το σχολείο; Πριν την καθολική αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων το Μάρτιο, κάθε νόσημα ισοδυναμούσε με ταυτόχρονο κλείσιμο της σχολικής μονάδας. Όπως τόνισαν και οι ειδικοί, ωστόσο, οι οδηγίες αλλάζουν ανάλογα με την εξέλιξη της πορείας της επιδημίας. Στο πλαίσιο αυτής της πορείας και στον απόηχο της αποτελεσματικής στρατηγικής που ακολούθησε η Κυβέρνηση, η περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, στη βάση της διαδικασίας της ιχνηλάτησης και με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό.

Με ποιον τρόπο θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις; Θα υπάρχουν κάποια μέτρα για το πώς θα μπαίνουν οι μαθητές στις τάξεις; Έχουμε μελετήσει διεξοδικά όλα τα σενάρια. Αναμένουμε τις λεπτομερείς οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού για πτυχές του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων.

Τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου, θα λήξουν και αυτά 12 Ιουνίου; Ναι, το σχολικό έτος για όλες οι τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου θα λήξει στις 12/6, ενώ δεν θα διεξαχθούν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε καμία τάξη.

Μάσκες / γάντια / άλλα προληπτικά μέτρα; Ποιος θα αναλάβει το κόστος; Πότε θα εξοπλιστούν τα σχολεία και πώς θα γίνει η συνεχής ροή της προμήθειας; Το Υπουργείο έχει μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των σχολικών μονάδων με αντισηπτικά, τα οποία βρίσκονται ήδη καθοδόν. Επιπλέον, έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για καθαρισμό των σχολείων 2 φορές την ημέρα, ενώ θα αποσταλούν σαφείς οδηγίες από τον ΕΟΔΥ και το ΥΠΑΙΘ αναφορικά με μέτρα προστασίας και προφύλαξης. Η χρήση της μάσκας στο σχολείο είναι προαιρετική.

Τι μέτρα έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού; Όλες οι εκπαιδευτικές δομές έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, προβλέπεται διάσπαση των τμημάτων και ανώτατο όριο 15 μαθητών ανά τάξη, 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ τους, συχνός καθαρισμός, προμήθεια αντισηπτικών για το σύνολο των σχολείων της χώρας, χωριστά διαλείμματα, μη λειτουργία των κυλικείων. Επιπλέον, τα σχολεία θα ενημερωθούν με τις νέες οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους κανόνες υγιεινής και τα ατομικά μέτρα προστασίας μέσω εγκυκλίων, βίντεο και καθοδηγητικών τηλεδιασκέψεων με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Πώς θα διαχειριστείτε την μαζική προσέλευση μαθητών στις 18/5, καθώς εκεί πλέον θα επιστρέψουν, εκτός από την Πρώτη και Δευτέρα Λυκείου, και οι τρείς τάξεις του Γυμνασίου; Υπάρχουν αρκετά σχολεία που συστεγάζονται. Θα υπάρχει επάρκεια σε αίθουσες για τους μαθητές; Όπως αποσαφηνίστηκε, τα τμήματα θα διαιρούνται στα 2 και θα εναλλάσσονται – επομένως δεν θα αυξηθούν οι ανάγκες σε αίθουσες.

Αν τελικά τα δημοτικά δεν ανοίξουν, οι μαθητές της έκτης πώς θα προχωρήσουν στην επόμενη βαθμίδα; Όπως όλοι οι μαθητές, θα βαθμολογηθούν βάσει των επιδόσεών τους στη σχολική τάξη και θα αναπληρώσουν την ύλη την επόμενη χρονιά, όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Πώς θα βαθμολογηθούν οι μαθητές για να προαχθούν στην επόμενη τάξη; Θα αξιολογηθούν βάσει βαθμολογίας των τετραμήνων.

Γιατί δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας για εκπαιδευτικούς και μαθητές, εφόσον θα μένουν για αρκετές ώρες στις μικρές αίθουσες των σχολείων; Δεν θα είναι επικίνδυνο για διασπορά του ιού, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι τα παιδιά έχουν ήπια συμπτώματα ή πολλές φορές μπορεί να είναι ασυμπτωματικά; Οι ειδικοί της Εθνικής Επιτροπής συνιστούν τη μη υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους μαθητές. Βασικός παράγοντας της απόφασής τους ήταν και το γεγονός ότι στο σχολείο η πληθυσμιακή ομάδα είναι συγκεκριμένη, σε αντίθεση με άλλους κλειστούς χώρους στους οποίους η ομάδα αυτά εναλλάσσεται διαρκώς. Επιπλέον, η μη ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας ενδέχεται να εγκυμονεί μεγαλύτερο κίνδυνο από τη μη χρήση, ενώ παράλληλα η μάσκα δημιουργεί την ψευδαίσθηση της ασφάλειας και μπορεί να επιφέρει χαλάρωση των υπόλοιπων μέτρων, στα οποία λειτουργεί συμπληρωματικά.

Σε δημοσκόπηση του Infokids.gr με δείγμα 3.000 απαντήσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονιών μαθητών Δημοτικού δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με το άνοιγμα των σχολείων. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό γονιών ομολογεί, ότι θα τα στείλει στο σχολείο όταν ανοίξει. Τι απαντάτε στους γονείς που ανησυχούν και αρνούνται να στείλουν τα παιδιά; Με ποια επιχειρήματα θα τους καθησυχάσετε; Τι θα γίνει με τους μαθητές Δημοτικού που μέχρι πρότινος τους έπαιρναν από το σχολείο οι παππούδες και τώρα αυτό θα αποφεύγεται; Κατ’ αρχάς, θυμίζουμε ότι η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών έχει παραταθεί ως την 1η Ιουνίου, επομένως δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση να ανοίξουν μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αφουγκραζόμαστε και κατανοούμε τις αγωνίες των γονέων, αλλά η απόφαση για την επαναλειτουργία των σχολείων πρέπει να βασίζεται αυστηρά στα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, για να είναι αξιόπιστη. Νέα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στα τέλη Απριλίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου Νοσημάτων και μελέτες από πληγείσες χώρες όπως η Γαλλία, η Ολλανδία και η Κίνα, καταδεικνύουν τη δυσκολότερη μόλυνση των παιδιών, με ηπιότερα συμπτώματα, με ασυνήθιστη τη μετάδοση της λοίμωξης σε ενηλίκους. Επίσης, κρίνεται πιο ασφαλές να ανοίξουν τα σχολεία τον Μάιο, που η άνοδος της θερμοκρασίας πιστεύεται ότι θα ελαττώσει συνολικά τη μεταδοτικότητα του ιού, και τα ανοιχτά παράθυρα βελτιώνουν τον εξαερισμό. Σε κάθε περίπτωση, τονίζουμε ότι η πορεία είναι δυναμική και κάθε μέτρο θα αξιολογείται και θα προσαρμόζεται, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Τι ακριβώς θα ισχύσει με τις απουσίες; Πολλές οικογένειες δηλώνουν απρόθυμες να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό; Θα παίρνουν απουσίες οι καθηγητές; Στο τέλος δεν θα προσμετρώνται οι απουσίες όσων έχουν βεβαίωση; Θα χρειάζεται μόνο μια απλή δήλωση των γονέων για άτομα ευπαθή στην οικογένεια; Στο σχέδιο που ανακοινώσαμε προβλέπεται η δυνατότητα μη προσμετρώμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο να μην επιστρέψουν στα σχολεία, βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα για ύπαρξη ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι ή κάποιου που νοσεί. Προβλέπεται, επομένως, η καταγραφή των απουσιών από τους εκπαιδευτικούς, αλλά με ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο δικαιολόγησής τους, με απλή δήλωση/βεβαίωση γονέα/κηδεμόνα.

Αυτό σημαίνει ότι αφήνετε ανοιχτό παράθυρο σε όσους γονείς φοβούνται να μην στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία; Με ποιο κριτήριο θα αποφασίσει ο γονέας αν στείλει το παιδί του στο σχολείο ή όχι; Παρά το ευέλικτο πλαίσιο δικαιολόγησης απουσιών, οι λόγοι που τις δικαιολογούν είναι συγκεκριμένοι: πρέπει ο μαθητής να ανήκει ή να συνοικεί με άτομο ευπαθούς ομάδας, όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή, ή με άτομο που νοσεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι συμπολίτες μας μπορεί να φοβούνται να κάνουν το πρώτο αυτό βήμα. Η Πολιτεία δείχνει εμπιστοσύνη στους πολίτες και την ατομική ευθύνη του καθενός και της κάθε μίας, αλλά και στους ειδικούς. Στο μέτρο που αφορά το Υπουργείο Παιδείας, διαβεβαιώνουμε ότι έχουν εξασφαλιστεί τα απαιτούμενα από τους ειδικούς μέτρα για την προστασία εκπαιδευτικών και μαθητών, ενώ θα υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση, άμεση ανταπόκριση σε κάθε εξέλιξη, καθώς και τάχιστη ενημέρωσή τους σχετικά με την πορεία του ιού.

Στην ουσία με το διαχωρισμό των τμημάτων οι μαθητές θα κάνουν ουσιαστικά 10 ημέρες μάθημα. Οι μαθητές της Γ Λυκείου, αν κάνουν 5 εβδομάδες μάθημα, κάποιοι από το ίδιο τμήμα θα κάνουν περισσότερο και κάποιο λιγότερο. Με την αργία του Αγίου Πνεύματος (8/6), οι ημέρες είναι ακριβώς ίδιες για όλα τα τμήματα.

Πώς θα προστατεύονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν θα μπορούν να κρατούν αποστάσεις και θα πλησιάζουν τους μαθητές. Τι οδηγίες θα τους δώσετε; Όπως αναφέρθηκε και στη σχετική συνέντευξη τύπου, θα υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα (πρόβλεψη άδειας) για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας, όπως αυτές έχουν οριστεί από το ΥΠΕΣ:

Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια.

Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια.

Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.

Καρκινοπαθείς υπό ενεργό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία

Μεταμοσχευμένοι ασθενείς

Επίσης άδεια θα δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως έχουν οριστεί από το Υπουργείο Υγείας. Περαιτέρω, θα δοθούν πλήρεις οδηγίες από τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Παιδείας για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που θα πρέπει να τηρούνται στις σχολικές μονάδες.

Τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς που έχουν ηλικία πάνω από 45-50 χρονών (μιας και σε αυτές τις ηλικίες χτυπάει περισσότερο ο ιός);

Σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, η ευπαθής ομάδα ορίζεται από τα 65 έτη και άνω. Εκπαιδευτικοί οποιασδήποτε βαθμίδας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως έχουν οριστεί από το Υπουργείο Υγείας, ή εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας, όπως έχουν οριστεί από το ΥΠΕΣ, θα μπορούν να απουσιάσουν. Για τους υπόλοιπους ισχύει η εργασία κανονικά.

Προγραμματίζει η κυβέρνηση να κάνει τεστ στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές της Γ’ Λυκείου (μιας και θα αρχίσουν με την Γ’ Λυκείου);

Όπως αποσαφηνίστηκε από τον κ. Τσιόδρα, η παρατήρηση συμπτωμάτων επαφίεται στην οικογένεια του παιδιού, ενώ η συστηματική θερμομέτρηση δεν αποτελεί ασφαλές μέτρο. Ο ΕΟΔΥ και το ΥΠΑΙΘ θα στείλουν σαφείς οδηγίες σχετικά με μέτρα προστασίας και προφύλαξης, και θα πρέπει όλοι να είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση για τον εντοπισμό ενδεχόμενων συμπτωμάτων εν γένει στην επόμενη φάση αποκλιμάκωσης των μέτρων στην οποία περνάμε.

Γιατί τα όρια κοινωνικής αποστασιοποίησης διαφοροποιούνται για τα σχολεία; Όταν στα σουπερμάρκετ αντιστοιχεί ένα άτομο ανά 15 τμ, στα 30 τμ των αιθουσών των σχολείων αντιστοιχούν δύο άτομα. Στις δημόσιες υπηρεσίες-τράπεζες ισχύει το ένα άτομο ανά 8 με 10τμ. Ακόμα και με αυτήν την αναλογία και με αίθουσες των 30τμ χωρούν μέχρι τέσσερις μαθητές ανά αίθουσα.

Όπως επισήμανε και ο κ. Τσιόδρας, υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα που δικαιολογούν την επαναλειτουργία των σχολείων, καθώς και τα διαφοροποιημένα όρια κοινωνικής αποστασιοποίησης για αυτά:

Οι λοιμώξεις παρατηρούνται με πολύ μικρότερη συχνότητα στα παιδιά.

Τα παιδιά εμφανίζουν στη συντριπτική πλειονότητά τους ηπιότερα συμπτώματα.

Το ποσοστό παιδιών με σοβαρή νόσο ήταν το λιγότερο από το 1%.

Τα παιδιά μολύνονται κυρίως εντός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ενώ ο δευτερογενής δείκτης προσβολής είναι πολύ χαμηλότερος για τα παιδιά απ’ ότι για τους ενήλικες.

Μετάδοση από παιδί σε ενήλικα φαίνεται να είναι ασυνήθιστη.

Επιπλέον, η σύνθεση της σχολικής κοινότητας παραμένει σταθερή και δεν μπορεί να συγκριθεί με τον πληθυσμό του σούπερ μάρκετ ή των δημοσίων υπηρεσιών.

Δεν αυτενεργούμε, ακούμε και εμπιστευόμαστε τους ειδικούς.

Υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο με λεωφορείο - θα υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα μέσα σε αυτά; Πριν τη λήψη μέτρων λόγω κορωνοϊού, τα παιδιά ήταν στριμωγμένα.

Έχουν ήδη ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για τα ΜΜΜ για όλους τους συμπολίτες μας, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών, όπως πυκνότερα δρομολόγια, τήρηση αποστάσεων κλπ.

Τι μέριμνα υπάρχει α) για τους εκπαιδευτικούς (ζευγάρι) γυμνασίων - λυκείων που θα ξεκινήσουν μαθήματα και ταυτόχρονα είναι γονείς παιδιών δημοτικού, που δεν θα πηγαίνουν σχολείο και β) για τους εκπαιδευτικούς που οι ίδιοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες;

Οι εκπαιδευτικοί που είναι γονείς μαθητών δημοτικού θα συνεχίζουν να δικαιούνται – ο ένας ή ο άλλος – άδεια ειδικού σκοπού. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα δικαιούνται άδεια.

Οι φοιτητές στα Πανεπιστήμια θα δώσουν με τηλεεξετάσεις;

Στην ανώτατη εκπαίδευση συνεχίζεται κανονικά η εξ αποστάσεως διδασκαλία, και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο. Αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων, το κάθε πανεπιστήμιο ορίζει τους τρόπους εξέτασης των μαθημάτων του. Έχει ήδη γίνει σύσταση στα πανεπιστήμια να διερευνήσουν – κατά το δυνατόν – τρόπους εξέτασης εξ αποστάσεως (π.χ. προφορική εξέταση μέσω τηλεδιάσκεψης). Για τις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, αναμένεται άμεσα η έκδοση οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής.

Τι θα γίνει με την ύλη που δεν έχει καλυφθεί ανά τάξη;

Με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση του χρόνου, επεκτείνουμε το σχολικό έτος, ακυρώνουμε τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και προγραμματίζουμε την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους για την 1η Σεπτεμβρίου. Σε στενή συνεργασία με το ΙΕΠ, θα ακολουθήσουν λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με την κάλυψη της ύλης και τη σύνδεσή της με την ύλη της νέας σχολικής χρονιάς.

Πώς θα μετακινηθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για να πάνε στα σχολεία τους;

Για λόγους εργασίας, επιτρέπεται η μετακίνηση και μεταξύ νομών.

Τα παιδιά δημοτικού θα πάνε φροντιστήριο ξένων γλωσσών στις 18/5;

Όχι. Όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού, δεν θα λειτουργήσουν και τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών για τις τάξεις αυτές.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία από Σεπτέμβριο;

Ακόμη είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε τις συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν το Σεπτέμβριο, αλλά είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της επιδημίας στη χώρα και έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Θα γίνουν επιπλέον προσλήψεις αναπληρωτών για να καλυφθούν οι ανάγκες, στην περίπτωση που αποφασιστεί το μοίρασμα των μαθητών σε μικρότερα τμήματα ανά τάξη; Εάν όχι, πώς θα καλυφθούν; Στην προηγούμενη περίπτωση, πώς θα βρεθούν επιπλέον αίθουσες; Θα γίνεται μάθημα πρωί-απόγευμα;

Θα αποφασίσουμε εγκαίρως, ανάλογα με τα δεδομένα και τις τότε συστάσεις των ειδικών. Προς το παρόν, με την εκ περιτροπής παρουσία των μαθητών στο σχολείο, δεν έχουν προκύψει επιπλέον ανάγκες σε αίθουσες ή προσωπικό.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πήγε πολύ καλά, ωστόσο υπήρξαν διαμαρτυρίες για ελλείψεις υπολογιστών σε μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς. Θα δοθούν επιπλέον;

Είμαστε σε διαρκή προσπάθεια ενίσχυσης του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων, μέσω ΕΣΠΑ και δωρεών από ιδιώτες. Εξοπλισμός που είναι πολύ χρήσιμος και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση – για όσο αυτή διαρκεί – αλλά και πιο μακροπρόθεσμα, για την εμβάθυνση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών.

Θα γίνει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση;

Ναι. Το ΙΕΠ έχει εκπονήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παράλληλα με το διευρυμένο πρόγραμμα για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (βασικοί εγγραμματισμοί, νέες θεματικές και προγράμματα σπουδών, εισαγωγική επιμόρφωση, διαφοροποιημένη διδασκαλία κ.ά.). Επίσης, έχουμε αιτηθεί μέσω ΕΣΠΑ την επιμόρφωση πάνω σε θέματα τηλεργασίας και σε θεματικές ενότητες όπως σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ψηφιακή υπογραφή - ψηφιακά πιστοποιητικά - ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/τηλεργασία και τηλεδιάσκεψη. Παράλληλα, μέσω ΕΣΠΑ, δρομολογείται πρόγραμμα ταχύρρυθμης επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σύνολο των εκπαιδευτικών ενώ έγινε επέκταση έως το 2023 υφιστάμενης δράσης που αφορά στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).

Η απόφαση για τυχόν έναρξη της σχολικής χρονιάς την 1/9, πότε θα ληφθεί; Ποιους λόγους εξυπηρετεί;

Εξυπηρετεί την περαιτέρω κάλυψη της διδακτέας ύλης και την αναπλήρωση μέρους του απολεσθέντος διδακτικού χρόνου.

Με δεδομένο ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 15/6 πότε θα ολοκληρωθούν και πότε περιμένουμε τα αποτελέσματα;

26/6 τελειώνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια και 30/6 για τα Επαγγελματικά Λύκεια. Εν συνεχεία θα ακολουθήσουν τα ειδικά μαθήματα.

Ποιες αλλαγές προβλέπονται σε επόμενα νομοσχέδια που θα φέρει το υπουργείο Παιδείας προς ψήφιση, οι οποίες σχετίζονται με την επόμενη σχολική χρονιά;

Τα επόμενα νομοσχέδια που θα ακολουθήσουν είναι για την αναβάθμιση του σχολείου (τώρα σε διαβούλευση), για το συνολικό πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η επαναλειτουργία της Γ’ Λυκείου θα σηματοδοτήσει και αλλαγή της εξεταστέας ύλης;

Επ’ ουδενί, η εξεταστέα ύλη έχει ανακοινωθεί και είναι σημαντικά μειωμένη, εξ αιτίας της απώλειας δια ζώσης μαθημάτων λόγω κορονοϊού. Σε αυτήν την ύλη θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων.