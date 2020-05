Κόσμος

“Αυτοψία” του CNN στην Αθήνα για τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανταπόκριση του αμερικανικού δικτύου για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στην Ελλάδα.

Βίντεο διάρκειας σχεδόν 4 λεπτών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του CNN με ρεπορτάζ του Nic Robertson από την Αθήνα για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα, τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών και το τι μέλλει γενέσθαι με τον τουρισμό, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Εισαγωγικά ο ανταποκριτής του CNN σχολιάζοντας “Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Η νέα κανονικότητα στο Διεθνές αεροδρόμιο των Αθηνών”, φαίνεται να υπόκειται ο ίδιος και τα μέλη του συνεργείου, σε τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού.

“Η Ελλάδα παρά το γερασμένο πληθυσμό της και το αδύναμο σύστημα υγείας της, ανατρέπει τα προγνωστικά κατορθώνοντας να αναχαιτίσει τον κορονοϊό”, επισημαίνει ο ανταποκριτής περιγράφοντας τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν εγκαίρως και που ίσχυαν μέχρι πρότινος.

“Τα μέτρα αυτά, λέει ότι λειτουργούν ο νέος ρεαλιστής Πρωθυπουργός της Ελλάδας” αναφέρει ο Nic Robertson ς ενώ ακολουθεί απόσπασμα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο CNN, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι “Μέχρι στιγμής έχουμε φθάσει στο σημείο να έχουμε σχεδόν ολοκληρωτικά καταστείλει την επιδημία. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο ενώ τώρα σιγά-σιγά θα ξεκινήσει η χαλάρωση (των μέτρων). Αισθανόμαστε ότι αποφύγαμε την πρώτη σφαίρα, αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο.”

Στη συνέχεια ο Nic Robertson φορώντας ειδική στολή επισκέπτεται νοσοκομείο της Αθήνας όπου η γιατρός Αναστασία Κοτανίδου που τον ξεναγεί, του αναφέρει ότι λόγω των έγκαιρα ληφθέντων μέτρων, υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες στις ΜΕΘ. “Περίπου 150 θάνατοι και 2.600 επιβεβαιωμένα κρούσματα, λιγότερα και από την πόλη της Νέας Υόρκης σε κάποιες μέρες, ενώ κανείς από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές δεν έχει μολυνθεί σε αυτό το Νοσοκομείο” υπογραμμίζει ο ανταποκριτής.

Παρατίθεται δεύτερο απόσπασμα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού όπου -σε σχολιασμό για το τι πέτυχε η Ελλάδα και σε σύγκριση με την άσχημη εξέλιξη της πανδημίας σε ΗΠΑ και Η.Β.- ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει “Νομίζω ότι το κάναμε με το σωστό τρόπο. Φυσικά δεν κάναμε τα πάντα απολύτως σωστά, όμως αν κοιτάξει κανείς τους αριθμούς, δεν μπορεί να διαφωνήσει για αυτά που πετύχαμε”.

Συνοδευόμενος με πλάνα από διάφορα καταστήματα της Αθήνας ενώ επιχειρούν την επανεκκίνησή τους, ο ανταποκριτής του CNN επισημαίνει ότι η επόμενη πρόκληση για τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας καθώς επιλεγμένα μαγαζιά ανοίγουν από τη Δευτέρα στο πλαίσιο μιας νέας κανονικότητας. Μπορεί ωστόσο, το ταξίδι να είναι μακρύ καθώς ο τουρισμός που αντιπροσωπεύει το 20% της οικονομίας της προσπαθεί διστακτικά να επανέλθει. “Και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν. Φανταστείτε αυτές τις παραλίες (σχετικό πλάνο με άδεια παραλία) γεμάτες με τουρίστες, ωστόσο οι τουρίστες ισοδυναμούν ταυτόχρονα με “φίλους και εχθρούς”, ένα δίκοπο μαχαίρι, μια οικονομική σωτηρία ή ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων”, σημειώνει ο ανταποκριτής .

Στη συνέχεια σε τρίτο σύντομο απόσπασμα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει “Ιδανικά θα επιθυμούσαμε περισσότερους τουρίστες με τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, κανείς δεν γνωρίζει πώς ακριβώς πρέπει να το κάνει αυτό”.

Ο ανταποκριτής του CNN, υπενθυμίζοντας το τεστ που υπεβλήθη στο αεροδρόμιο, σημειώνει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θεωρεί ότι το κλειδί για την επιτυχία στον τουρισμό, είναι η εφαρμογή νέων διεθνών προτύπων όπου οι επισκέπτες θα υποβάλλονται σε τεστ στην πατρίδα τους, πριν την άφιξή τους (στην Ελλάδα).