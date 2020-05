Κόσμος

Κορονοϊός-Γαλλία: Μειώνεται η “πίεση” στις εντατικές

«Πολύ πρώιμες οι σκέψεις για καλοκαιρινές διακοπές», προειδοποιεί ο Μακρόν.

Άλλοι 330 νεκροί καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Υγείας, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η άρση των μέτρων καραντίνας, εν μέσω ανησυχιών και αβεβαιότητας, κυρίως σε ό,τι αφορά τις καλοκαιρινές διακοπές, με τον Γάλλο πρόεδρο Ε. Μακρόν να κάνει λόγο για πρώιμες σκέψεις.

Συνολικά 25.531 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την COVID-19 από την αρχή της επιδημίας, σύμφωνα με αυτόν τον επίσημο απολογισμό. Η Γαλλία είναι μια από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο στον κόσμο.

Η πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας πάντως συνεχίζει να μειώνεται, καθώς το τελευταίο 24ωρο νοσηλεύτηκαν 266 λιγότεροι ασθενείς. Στις ΜΕΘ παραμένουν 3.430 ασθενείς με COVID-19, δηλαδή οι μισοί απ’ όσοι ήταν πριν από έναν μήνα.

Την Δευτέρα, μετά από δυο μήνες καραντίνας, θα αρχίσει η διαδικασία επανεκκίνησης. Όμως η «κανονικότητα» δεν θα επιστρέψει αμέσως, αλλά θα χρειαστεί να περάσουν αρκετές εβδομάδες ακόμη.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι ακόμη είναι «πολύ νωρίς» για να σχεδιάσουν οι Γάλλοι τις καλοκαιρινές διακοπές τους. «Θα ξέρουμε στις αρχές Ιουνίου», εκτίμησε σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό κανάλι. «Θα περιορίσουμε τις μεγάλες, διεθνείς μετακινήσεις, ίσως και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Θα μείνουμε μεταξύ των Ευρωπαίων», είπε.

Στην πρώτη φάση της επανεκκίνησης, οι μετακινήσεις θα παραμείνουν περιορισμένες: θα επιτρέπεται στους κατοίκους να απομακρυνθούν το πολύ 100 χιλιόμετρα από το σπίτι τους. Τα καταστήματα θα επαναλειτουργήσουν, όμως τα μπαρ, τα εστιατόρια, οι κινηματογράφοι, θα παραμείνουν κλειστά, όπως και οι οργανωμένες παραλίες. Τα περισσότερα φεστιβάλ έχουν ήδη ακυρωθεί ενώ δεν θα επιτρέπονται ούτε οι αθλητικές διοργανώσεις με τη συμμετοχή άνω των 5.000 θεατών.