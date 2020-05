Κόσμος

Κορονοϊός: Μακάβριο ρεκόρ θανάτων στις ΗΠΑ

Η τελευταία καταμέτρηση του πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Οι θάνατοι εξαιτίας του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τις 70.000, με τον αριθμό των κρουσμάτων να φτάνει τo 1,19 εκατ. σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση που πραγματοποιεί μέσω ειδικής εφαρμογής το πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Συγκεκριμένα, αθροιστικά έχουν καταγραφεί 70.115 θάνατοι και 1.192.119 κρούσματα έως το βράδυ της Τρίτης.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα όπου καταγράφεται μακράν ο υψηλότερος αριθμός θανάτων εξαιτίας της πανδημίας από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο. Πάνω από 3,6 εκατομμύρια κρούσματα της COVID-19 έχουν επιβεβαιωθεί παγκοσμίως και οι θάνατοι ξεπερνούν τις 253.000.