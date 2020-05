Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Ανατροπή στις προσδοκίες για χαλάρωση των μέτρων

Το ειδικό επιστημονικό συμβούλιο της χώρας διερευνά διάφορες επιλογές για την “επόμενη ημέρα”.

Το επόμενο στάδιο θα είναι διαφορετικό, προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ραμπ κατά τη σημερινή ενημέρωση της κυβέρνησης για την πανδημία του κορονοϊού, ανατρέποντας τις προσδοκίες για χαλάρωση των μέτρων, τη στιγμή που η χώρα μετρά περισσότερους από 29.000 νεκρούς, ξεπερνώντας ακόμη και την Ιταλία.

«Η δεύτερη φάση θα είναι διαφορετική» είπε και πρόσθεσε ότι «καθώς προχωράμε μπροστά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη φάση είναι περισσότερο άνετη και βιώσιμη και εμποδίζει μία διαρκή ζημία στις δουλειές και στην καθημερινή ζωή». Ο υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι η χώρα θα πρέπει να προσαρμοστεί σε νέους ασφαλείς τρόπους εργασίας, ταξιδιών, διάδρασης και καθημερινότητας.

Οι νέοι θάνατοι από κορονοϊό σε νοσοκομεία της Βρετανίας το τελευταίο 24ωρο φτάνουν τους 693, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 29.427. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας οι εισαγωγές σε νοσοκομεία της χώρας μειώθηκαν κατά 14%. Χθες πραγματοποιήθηκαν 84.803 διαγνωστικά τεστ για τον ιό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) για τους θανάτους σε Αγγλία και Ουαλία, από την αρχή της πανδημίας μέχρι τις 24 Απριλίου, φαίνεται ότι το 72% συνέβη σε νοσοκομεία και το 22% σε κέντρα φροντίδας, αλλά η αναλογία εντός των κέντρων φροντίδας φαίνεται ότι αυξάνεται συνεχώς, κατά την περίοδο αυτή, τη στιγμή που οι θάνατοι σε νοσοκομεία μειώνονται. Η αναπληρώτρια επικεφαλής επιστημονική σύμβουλος Άντζελα ΜακΛιν δήλωσε επ' αυτού ότι «πρόκειται για ένα πραγματικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε».

Για τα στοιχεία της ONS, που δείχνουν τη Βρετανία να έχει τον υψηλότερο απολογισμό θανάτων στην Ευρώπη, ο υπουργός Εξωτερικών σχολίασε: «Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τις διεθνείς συγκρίσεις που γίνονται τώρα σε αυτό το στάδιο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τις κάνουμε αξιόπιστα», καθώς όπως εξήγησε η κάθε χώρα χρησιμοποιεί διαφορετική μέθοδο για τις καταμετρήσεις.

Σχετικά με την συμβολή της τεχνολογίας και συγκεκριμένα του συστήματος διάγνωσης - εντοπισμού - ιχνηλάτησης στη μείωση του ρυθμού θανάτων είπε ότι το σύστημα αυτό θα δώσει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να κινηθεί προς τη δεύτερη φάση.

Για το άνοιγμα των σχολείων ο Ντομινίκ Ραμπ εκτίμησε ότι δεν θα ήταν ασφαλές να επαναλειτουργήσει το σύνολό τους και επανέλαβε ότι είναι σημαντικό να συνυπάρχουν τα πέντε κριτήρια που έχει θέσει η κυβέρνηση, προκειμένου να αποφευχθεί μία δεύτερη έξαρση. Όπως είπε, το ειδικό επιστημονικό συμβούλιο διερευνά διάφορες επιλογές, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την αύξηση του ρυθμού αναπαραγωγής του ιού πάνω από το όριο του 1.

Ο υπουργός Εξωτερικών, μετά από σχετικές ανακοινώσεις υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας, για στοχοποίηση από χάκερς των ερευνητικών δεδομένων υπηρεσιών υγείας, προειδοποίησε ότι εγκληματίες του κυβερνοχώρου προσπαθούν να εκμεταλλευτούν σκόπιμα την πανδημία του κορονοϊού, με κυβερνοεπιθέσεις που έχουν διάφορους στόχους και κίνητρα, όπως οι απάτες, η κλοπή προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας ή ακόμη και η κατασκοπία, και συχνά οι ενέργειες αυτές συνδέονται με άλλες χώρες. Όπως είπε, η απειλή αυτή αντιμετωπίζεται με την λήψη μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης. ?