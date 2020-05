Κόσμος

Κορονοϊός: καλπάζει η πανδημία στις ΗΠΑ

Συνεχίζει να καλπάζει η πανδημία του νέου κορονοϊού, με επίκεντρο τις ΗΠΑ.

Με 2.333 επιπλέον θανάτους ο ημερήσιος απολογισμός στις ΗΠΑ πήρε ξανά ανοδική τροχιά έπειτα από τρεις ημέρες, όπως δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Την προηγουμένη ημέρα, η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα παγκοσμίως κατέγραφε τον χαμηλότερο απολογισμό του τελευταίου μήνα, 1.015 θανάτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του πανεπιστημίου, που ανανεώνονται συνεχώς.

Ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού έφθασε πλέον τους 71.022 νεκρούς στις ΗΠΑ.

Οι χώρες όπου καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι μέσα στο τελευταίο 24ωρο είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Οι ΗΠΑ, όπου ο πρώτος ασθενής απεβίωσε στα τέλη Φεβρουαρίου, είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, τόσο σε αριθμό κρουσμάτων (1.194.494) όσο και θανάτων (71. 022). Τουλάχιστον 187.180 άνθρωποι έχουν αναρρώσει.

Μετά τις ΗΠΑ, η Βρετανία αποτελεί τη χώρα με περισσότερους νεκρούς από τη νόσο COVID-19 με 29.502 θανάτους, ξεπερνώντας πλέον την Ιταλία που έπεται με 29.315. Ακολουθούν η Ισπανία με 25.428 θανάτους και η Γαλλία με 25.204.