Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και μια από τις όψεις που θα έχουν ενεργό επιρροή κατά την Πανσέληνο στο Σκορπιό είναι το εξάγωνο που σχηματίζουν ο Ερμής από τον Ταύρο με τον Ποσειδώνα...

ΚΡΙΟΣ: Αν το τελευταίο διάστημα φοβάσαι ότι λέγονται πράγματα πίσω απ’ την πλάτη σου και γίνονται μηχανορραφίες, έρχεται αυτό το εξάγωνο ανάμεσα στον Ερμή και τον Ποσειδώνα για να σε χαλαρώσει. Ναι μεν λέγονται πράγματα τα οποία μπορεί να αγνοείς, όμως κάποια από αυτά δεν τα μαθαίνεις, γιατί κάποιοι δε θέλουν να πάρεις αέρα. Παρόλα αυτά άτομα που κατέχουν κάποια εξουσία όπως π.χ. ο προϊστάμενος σου φαίνεται να αναγνωρίζει τους κόπους σου και να έχει σχέδια για σένα.

ΤΑΥΡΟΣ: Με το εξάγωνο του Ερμή από το ζώδιο σου με τον Ποσειδώνα είναι μια μέρα που θα άξιζε τον κόπο να επιδιώξεις να βρεθείς με κόσμο και να συζητήσεις. Κι όταν λέω κόσμο δεν εννοώ τον κάθε άσχετο, αλλά φίλους σου ή και άτομα με τα οποία ξέρεις ότι μοιράζεσαι κοινά ενδιαφέροντα και ανησυχίες. Εκτός του ότι θα μπορέσεις να χαλαρώσεις και να απολαύσεις την παρέα μαζί τους, θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις συζητήσεις που θα επηρεάσουν θετικά τον τρόπο που αντιμετωπίζεις κάποια πράγματα κι ακόμα να βρεις την υποστήριξη που ενδεχομένως χρειάζεσαι αυτή την περίοδο.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα θα σου δώσει την ευκαιρία να κάνεις έστω και για λίγο ανακωχή με τον εαυτό σου και τις ανησυχίες, τους φόβους και το στρες που συνειδητά ή ασυνείδητα σε επηρεάζουν και δε σε αφήνουν να πάρεις αποφάσεις στη ζωή σου που να τις πιστεύεις εσύ ο ίδιος και να μπορείς να τις υποστηρίξεις. Νιώθοντας καλύτερα και πιο συμφιλιωμένος μπορείς να βγεις προς τα έξω με άλλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά και να πάρεις τα ηνία της ζωής σου στα χέρια σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ένα υπέροχο εξάγωνο σχηματίζουν για σένα ο Ερμής και ο Ποσειδώνας από τα φιλικά ζώδια του Ταύρου και των Ιχθύων αντίστοιχα. Έτσι θα μπορέσεις να λειτουργήσεις με φαντασία και ρομαντισμό στο ερωτικό παιχνίδι, ίσως κάνοντας και κάποια έκπληξη στο ταίρι σου. Ακόμα κι αν νιώθεις ότι η σχέση σου αντιμετωπίζει δυσκολίες η σημερινή μέρα δίνει και στους δυο σας την ευκαιρία να μιλήσετε σε ένα καλό κλίμα. Ίσως δεν ειπωθούν όλες οι μεγάλες αλήθειες με τα λόγια, αλλά σίγουρα θα μιλήσουν και τα μάτια.

ΛΕΩΝ: Ερμής και Ποσειδώνας σχηματίζουν ένα πολύ ευνοϊκό εξάγωνο σήμερα που θα σου δώσει την ευκαιρία αφενός να περάσεις μια πιο ήσυχη μέρα στη δουλειά, πράγμα που ξέρω ότι στην παρούσα φάση σου ακούγεται πολύτιμο, και αφετέρου θα σου δώσει έμπνευση και λύσεις που θα σε βοηθήσουν να επιτύχεις κάποιους στόχους που είτε άμεσα είτε έμμεσα έχουν και κάποιο οικονομικό όφελος. Ίσως βέβαια «παίξει και το μάτι σου» λίγο παραπάνω, αλλά κι αυτό μπορεί να είναι πηγή της έμπνευσης σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα δημιουργεί τις ιδανικότερες των προϋποθέσεων για να περάσεις μια μέρα γεμάτη έρωτα, χαρά, φλερτ και ότι άλλο θετικό και δημιουργικό έχει αυτή η ζωή για όλους εμάς τους θνητούς. Η φαντασία σου οργιάζει και αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς ή χρειάζεται να κρύψεις. Το αντίθετο μάλιστα! Ειδικά στην περίπτωση που ασχολείσαι με κάποια μορφή τέχνης ή γενικότερα θα ήθελες να βγάλεις τη δουλειά σου προς τα έξω η μέρα είναι ιδανική.

ΖΥΓΟΣ: Η σημερινή μέρα θα σε βοηθήσει να εκδηλώσεις τα πιο κρυφά ταλέντα σου και να τα αξιοποιήσεις προκειμένου να αποδείξεις τον ηγετικό ρόλο που μπορείς να παίξεις και στον εργασιακό σου χώρο, αλλά και στο οικογενειακό σου περιβάλλον. Μπορείς να δώσεις όραμα στην ομάδα, αφού αφενός τους χτυπάς στο συναίσθημα και δημιουργείς την αίσθηση ότι μπορείς να εγγυηθείς ένα ασφαλές περιβάλλον κι αφετέρου μπορείς να πείσεις για τη σημασία κάποιων πραγμάτων.

ΣΟΡΠΙΟΣ: Οι ιδέες που μπορεί να κατεβάσει σήμερα το κεφάλι σου είναι μοναδικές κι ανεπανάληπτες. Ανεπανάληπτη όμως είναι και η επικοινωνιακή σου δεινότητα στον έρωτα, αφού με τα λόγια σου μπορείς να λιώσεις καρδιές. Παράλληλα και γενικότερα με το εξάγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα μπορείς να σκεφτείς πράγματα που να συνδυάζουν την πρακτικότητα με τη φαντασία και να τα εφαρμόσεις με επιτυχία. Μην υποτιμήσεις λοιπόν έτσι εύκολα μια ιδέα που σου φαίνεται ότι στερείται ρεαλιστικής εφαρμογής.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η ανάγκη σου για ασφάλεια και ζεστασιά σε κάνει να επιδιώκεις τη συντροφιά των προσώπων της οικογένειας σου σήμερα. Με τον Ερμή σε όψη εξαγώνου με τον Ποσειδώνα θα έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις στους αγαπημένους σου για τις ανησυχίες και τους φόβους σου, είτε θα κληθείς να τους δείξεις τον δρόμο για να ξεπεράσουν τα δικά τους άγχη. Μπορείς να τους εμπνεύσεις και να εμπνευστείς. Μπορείτε απλώς να δείξετε ότι είστε ο ένας δίπλα στον άλλο, με σεβασμό και χωρίς να υπολογίζετε τι μπορεί να λένε οι άλλοι.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τον Ερμή από τον Ταύρο και τον Ποσειδώνα απ’ τους Ιχθύς να έχουν πολύ καλά πάρε-δώσε αυτές τις μέρες βλέπεις τη μεγάλη εικόνα τον πραγμάτων και δεν αναλώνεσαι σε λεπτομέρειες που μπορεί για τους άλλους να είναι σημαντικές, όμως εσένα δεν έχουν να σου πουν τίποτα. Είναι λοιπόν η στιγμή σου να έρθεις σε επαφή με όποιον θες και να κάνεις συζητήσεις και συμφωνίες κάτω από πολύ ευνοϊκές για σένα συνθήκες. Δε σου λέω να εκμεταλλευτείς κανέναν, όμως σήμερα μπορείς να βρεις λύσεις για πολλά πράγματα στη ζωή σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είναι μια μέρα που σε κάνει να αμφισβητείς την αξία των χρημάτων στη ζωή σου ή ακόμα και να τα απαξιώνεις. Καταλαβαίνεις ότι στη ζωή είναι σημαντική η συναισθηματική εγγύτητα και η αλληλοβοήθεια, γιατί έτσι νιώθεις κι εσύ πιο ασφαλής. Παρόλα αυτά με αυτή την όψη σε ισχύ μπορείς να έχεις την έμπνευση και κάποιες δημιουργικές ιδέες που θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις τις οικονομικές δυσκολίες ή να βρεις ευφάνταστους τρόπους για να βγάλεις κάποιο επιπλέον εισόδημα.

ΙΧΘΥΕΣ: Αυτό το εξάγωνο του Ερμή από τον Ταύρο με τον Ποσειδώνα στο ζώδιο σου σε βοηθάει να βγεις προς τα έξω, να εκφραστείς και να μιλήσεις για τις ικανότητες σου με τρόπο που σχεδόν θα «κοιμήσεις» το ευρύ ακροατήριο σου ή άντε… θα το αλλάξω και θα πω «θα το μαγέψεις». Γενικότερα αυτές εδώ οι μέρες είναι πολύ ευνοϊκές αν σε ενδιαφέρει να χτίσεις κλίμα εμπιστοσύνης και κατανόησης με τους γύρω σου, αφού έχεις τη διάθεση και να μιλήσεις, αλλά και να ακούσεις. Και πίστεψε με, αυτό δεν είναι πάντα δεδομένο.

Πηγή: astrologos.gr