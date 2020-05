Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή - Σταϊκούρας: την επόμενη εβδομάδα το ένα δις σε επιχειρήσεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανέφερε παράλληλα ότι η χώρα θα μπορούσε να βγει στις αγορές ακόμη δύο φορές έως το τέλος του έτους, αλλά όχι με πρεμούρα και πίεση...

Την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη θα εκταμιευθεί το 1 δισεκ. ευρώ της «επιστρεπτέας προκαταβολής» σε περίπου 90.000 επιχειρήσεις. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι κατά πάσα πιθανότητα το πρόγραμμα θα επαναληφθεί τον Ιούνιο. Πρόκειται για ενίσχυση της ρευστότητας μέσω κρατικών δανείων, με περίοδο χάριτος το 2020 και το 2021 και επιτόκιο σήμερα κάτω του 1%.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο υπουργός δήλωσε εμμέσως πλην σαφώς ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποπληρώσει νέο τμήμα του δανείου του ΔΝΤ, καθώς οι πόροι από την έξοδο στις αγορές θα χρησιμοποιούνται για τα ταμειακά διαθέσιμα και επ' ωφελεία της κοινωνίας. Ανέφερε παράλληλα, ότι η χώρα θα μπορούσε να βγει στις αγορές ακόμη δύο φορές έως το τέλος του έτους, αλλά όχι με πρεμούρα και πίεση.

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι:

Η κυβέρνηση θέλει πιο γρήγορα και με λιγότερη γραφειοκρατία να δώσουν οι τράπεζες ρευστότητα στην οικονομία, μέσω της αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων.

Θα υπάρξει πρωτοβουλία στο αμέσως προσεχές διάστημα για τις απώλειες των ιδιοκτητών ακινήτων μετά τη μείωση στην καταβολή ενοικίων από όσους επλήγησαν. Υπάρχουν 2- 3 ιδέες, κάποιες για το 2020, κάποιες για το 2021.

Από το πρόγραμμα SURE της Κομισιόν για την ενίσχυση της απασχόλησης, προσδοκούμε άνω του 1,5 δισ. ευρώ. Θα το επεκτείνουμε και στην εστίαση και στον τουρισμό (εποχικοί εργαζόμενοι).

Δεν ανησυχώ να βρεθούμε μπροστά σε καθεστώς μνημονίου. Έως σήμερα τρέχει το βασικό σενάριο και τρέχει σωστά. Έχουμε απώλειες εσόδων, αλλά δεν είναι δραματικές, καθώς πολλοί φορολογούμενοι κατέβαλαν τις υποχρεώσεις τους επωφελούμενοι από την έκπτωση 25%. Δεν θέλουμε να πειράξουμε το «μαξιλάρι» των 15,7 δισ. ευρώ, διότι αφ' ενός είναι δεσμευμένα στον ESM και, αφ' ετέρου, θέλουμε να τα έχουμε για την επόμενη ημέρα στην οικονομία.

Εφέτος το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα ανέλθει σε περίπου 8 δισ. ευρώ, με αυξημένο το κομμάτι για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Αυτήν την εβδομάδα θα υπάρχουν συνεχείς συσκέψεις με τους εκπροσώπους κλάδων (εστίαση, τουρισμός κ.ά.).

Μεταφέρθηκε επιπλέον κονδύλι 15 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Οικονομικών στο υπουργείο Πολιτισμού. Θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο το θέμα των επιστημόνων.