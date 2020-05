Κόσμος

Κορονοϊός: σε ανοδική τροχιά η εξάπλωση του ιού στη Γερμανία

Αυξάνονται τα κρούσματα, αλλά και οι θάνατοι στη χώρα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα...

Σε 165 αυξήθηκε ο αριθμός των ασθενών που υπέκυψαν στην COVID-19 το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία, με το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού να ανέρχεται πλέον σε 6.996, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut, το οποίο είναι ειδικευμένο στις μολυσματικές ασθένειες.

Ο ημερήσιος απολογισμός των θυμάτων κατέγραψε αύξηση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Παράλληλα, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 αυξήθηκε κατά 947 στα 164.807, κατά τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ.

Η εξάπλωση του ιού μπήκε ξανά σε ανοδική τροχιά σε σύγκριση με το προηγούμενο διήμερο, κατά το οποίο καταγράφηκαν λιγότερα από 700 κρούσματα.