Κόσμος

Κορονοϊός: έσπασε την καραντίνα για την ερωμένη του ο “Τσιόδρας” της Βρετανίας

Ο επιδημιολόγος Νιλ Φέργκιουσον παραιτήθηκε από την Επιστημονική Συμβουλευτική Ομάδα, η οποία παίζει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής.

Ένας Βρετανός επιστήμονας, σύμβουλος της κυβέρνησης στο θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας, παραιτήθηκε από τη θέση του, αφού η εφημερίδα Daily Telegraph αποκάλυψε ότι έσπασε την καραντίνα για να συναντηθεί με μια φίλη του.

Ο επιδημιολόγος Νιλ Φέργκιουσον, καθηγητής στο Imperial College του Λονδίνου, ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε από την Επιστημονική Συμβουλευτική Ομάδα για τα Επείγοντα (SAGE), η οποία παίζει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο καθηγητής δέχτηκε δύο φορές επίσκεψη από μια 38χρονη φίλη του. Το γεγονός αυτό παραβιάζει τους κανόνες που λένε ότι οι πολίτες μπορούν να βγαίνουν από το σπίτι τους μόνο για να ψωνίσουν τρόφιμα, για να αθληθούν, για ιατρικούς λόγους ή αν δεν είναι εφικτό να εργαστούν από το σπίτι. «Δέχομαι ότι έκανα ένα λάθος κρίσης και πήρα την λάθος πορεία. Επομένως αποσύρομαι από την ανάμιξή μου στη SAGE», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Η ομάδα του Φέργκιουσον ήταν εκείνη που σχεδίασε το μοντέλο για την πιθανή εξάπλωση του ιού. Οι υπουργοί έχουν κατ’ επανάληψη επικαλεστεί αυτό το μοντέλο, που σηματοδότησε τη «στροφή» της κυβέρνησης στον τρόπο διαχείρισης της επιδημίας. Με βάση αυτό το μοντέλο, στη χειρότερη περίπτωση οι νεκροί θα έφταναν τις 500.000.

«Ενήργησα με την πεποίθηση ότι είμαι προστατευμένος, αφού βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό και απομονώθηκα πλήρως για σχεδόν δύο εβδομάδες αφού παρουσίασα συμπτώματα. Λυπάμαι πολύ αν τυχόν υπονόμευσα τα σαφή μηνύματα για την ανάγκη να συνεχιστεί η κοινωνική αποστασιοποίηση ώστε να ελεγχθεί αυτή η καταστροφική επιδημία» κατέληξε.