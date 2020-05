Κοινωνία

Επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία - στάση εργασίας από την ΟΛΜΕ

Στα σχολεία όλης της χώρας επιστρέφουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων και λυκείων προκειμένου να οργανωθεί η επαναλειτουργία τους, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ωστόσο, η ΟΛΜΕ κήρυξε τρίωρη στάση εργασίας για σήμερα για τις τρεις πρώτες ώρες του ημερήσιου και του εσπερινού ωραρίου ενώ παράλληλα καλεί τις ΕΛΜΕ να προκηρύξουν στάσεις εργασίας για το υπόλοιπο του ωραρίου.

Η ΟΛΜΕ προτρέπει τους εκπαιδευτικούς, που ανήκουν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους σε ευπαθείς ομάδες, να κάνουν χρήση των προβλεπομένων αδειών (ειδικού σκοπού, αναρρωτικές, κανονικές) για τις 7 και 8 Μαΐου.

Οι προϋποθέσεις και τα αναγκαία μέτρα προστασίας και πρόληψης για τη δια ζώσης επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, της υφυπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, της γενικής γραμματέως Αναστασίας Γκίκα και των εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθώς και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, σε διαδοχικές τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες.