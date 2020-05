Υγεία - Περιβάλλον

Αρκουμανέας στον ΑΝΤ1: μπορεί να δούμε ξανά πολλά κρούσματα στην κοινότητα (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ μίλησε για τα πρώτα αποτελέσματα για τη διασπορά του ιού μετά την άρση των περιορισμών, τα επεισόδια στην Αγία Παρασκευή και τη χρήση μάσκας.