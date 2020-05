Κόσμος

Νεαρός σκότωσε με τουφέκι την έγκυο αδελφή του

Η άτυχη κοπέλα βρισκόταν στο δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της και σήμερα είχε τα γενέθλια της. Τι υποστηρίζει ο αδελφός της.

Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα στο χωριό Κλαυδιά της Επαρχίας Λάρνακας με θύμα μια 21χρονη κοπέλα, η οποία βρισκόταν στο δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της και σήμερα είχε τα γενέθλια της.

Για την υπόθεση συνελήφθη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ο 23χρονος αδελφός της, το τουφέκι του οποίου, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα η σφαίρα να βρει στο κεφάλι την άτυχη κοπέλα.

Ο 23χρονος ανέφερε πως συντηρούσε το στρατιωτικό του τουφέκι λόγω παρουσίασης ως έφεδρος σε άσκηση της Εθνικής Φρουράς. Ωστόσο, ο ισχυρισμός του, σύμφωνα με το ΓΕΕΦ, αποκλείστηκε, μιας και η τελευταία φορά που παρουσιάστηκε ως έφεδρος ήταν στα μέσα του 2019. Εξάλλου, λόγω των μέτρων της πανδημίας, αναστάλθηκαν όλες οι παρουσιάσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Την ίδια ώρα η ερευνητική ομάδα εξετάζει αναρτήσεις του 23χρονου σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τόσο σε σχέση με το τουφέκι του αλλά και κάποιες φωτογραφίες.

Ο νεαρός μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακας όπου και ανακρίνεται ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το στρατιωτικό τουφέκι έχει μεταφερθεί ήδη στα εργαστήρια της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, και αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας.