Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Τις επόμενες μέρες η ρύθμιση για την εστίαση

Τα μέτρα που εξετάζονται για την καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων και ο «αγώνας» για να ανοίξουν νωρίτερα.

Στην παραδοχή ότι αυτή η φάση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης είναι δυσκολότερη, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο, προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών μιλώντας για το πρόβλημα της εστίασης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Αναμένεται ένα βαθύ υφεσιακό κύμα να χτυπήσει την Ελλάδα», εκτίμησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τώρα», είπε αναφερόμενος στην πρόωρη λήψη περιοριστικών μέτρων και κλεισίματος της αγοράς και των σχολείων.

Σχετικά με τις λύσεις που προτάθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του κυβερνητικού επιτελείου με εκπροσώπους από την ΚΕΔΕ, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι προκρίνεται να παραχωρηθεί πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος, «χωρίς το παραμικρό επιβάρυνση».

«Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, θα μειωθούν τα δημοτικά τέλη», τόνισε και ξεκαθάρισε ότι, σε συνεννόηση με τους δημάρχους, θα πρέπει να μείνει χώρος για να περνούν οι πεζοί και εξήγησε ότι, «από την Αθήνα, από το Μέγαρο Μαξίμου δεν μπορεί κανείς από την Αθήνα να έχει την εικόνα κάθε γωνιάς της Ελλάδας, γι’αυτό το λόγο δίνουμε τη δυνατότητα στους δημάρχους».

«Αν κάποιος δεν έχει εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με το Δήμο», απάντησε ερωτηθείς για το τι θα γίνει με όσες επιχειρήσεις δε διαθέτουν εξωτερικό χώρο.

Όσο αφορά στο χρόνο που θα γίνουν γνωστές οι όποιες αποφάσεις, είπε ότι, η νομοθετική ρύθμιση αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, αν όχι μέχρι το τέλος αυτής.

«Έχω ζητήσει και από τον Χαρδαλιά να επισπεύσει τη διαδικασία, αφού όλοι κινούμαστε βάσει των οδηγιών που μας δίνουν η Επιτροπή των λοιμωξιολόγων και η Πολιτική Προστασία.

Οι επιχειρήσεις εστίασης είναι προγραμματισμένο να ανοίξουν την 1η Ιουνίου, υπάρχουν ωστόσο και φωνές που ζητούν να ανοίξουν νωρίτερα. «Μακάρι να τα καταφέρουμε να ανοίξουν και πριν την 1η Ιουνίου, εμείς θα το θέλαμε και νωρίτερα, αν φυσικά πάνε όλα καλά και μηδενιστεί ο αριθμός των κρουσμάτων, αφού πάμε βάσει της επιτροπής λοιμωξιολόγων, υπό τον καθηγητή Τσιόδρα».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, είπε ότι, «θα ήταν μεγάλη διευκόλυνση, όμως είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσει το οικονομικό επιτελείο».

«Χθες πάντως, δεν έγινε τέτοια κουβέντα», έκανε σαφές.

Τέλος, ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα μπορούν να ψηφίσουν οι Έλληνες από όλο τον κόσμο.

«Διευκρινίζω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με πρόωρες εκλογές, που δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση πρόωρων εκλογών. Δεν το ζητάει κανείς, δεν το ζητά η ελληνική κοινωνία, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη στον Πρωθυπουργό», τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών.