Τεχνολογία - Επιστήμη

Η τελευταία υπερπανσέληνος του χρόνου

Για τέταρτη φορά μέσα στο χρόνο θα έχουν υπερπανσέληνο, καθώς το φεγγάρι θα πλησιάσει τη Γη.

Για μία ακόμη φορά φέτος, το φεγγάρι θα φαίνεται μεγαλύτερο και πιο φωτεινό από ό,τι συνήθως την Πέμπτη 7 Μαΐου, όταν θα συμβεί η τελευταία από τις τέσσερις υπερπανσελήνους του 2020.

Η Σελήνη θα πλησιάσει ξανά περισσότερο τη Γη, φθάνοντας σε απόσταση 361.184 χιλιομέτρων (περίγειο). Όταν η υπερπανσέληνος βρίσκεται ακόμη κοντά στον ορίζοντα, τότε το φεγγάρι φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο στα μάτια των παρατηρητών.

Αντίθετα, η Σελήνη θα βρεθεί στο πιο μακρινό σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της από τη Γη (απόγειο) στις 31 Οκτωβρίου. Την ημέρα εκείνη η πανσέληνος θα φαίνεται σχεδόν 14% μικρότερη.

Ο όρος υπερπανσέληνος (supermoon) δεν είναι επιστημονικός, αλλά δημιούργημα του αστρολόγου Ρίτσαρντ Νόλε από το 1979. Η επόμενη υπερπανσέληνος θα συμβεί σε ένα περίπου χρόνο, το Μάιο του 2021.