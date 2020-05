Πολιτική

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: μπορούμε να βρούμε μάσκα με κάτω από 50 λεπτά (βίντεο)

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξήγησε γιατί δεν προχώρησε η κυβέρνηση στη διατίμηση της μάσκας. Τί είπε για την εστίαση.

Για την τιμή της μάσκας προστασίας από τον κορονοϊό μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.

“Μέρα με τη μέρα πέφτει η τιμή της μάσκας. Σήμερα μπορούμε να βρούμε μάσκα κάτω από 50 λεπτά γι αυτό δεν προχωρήσαμε σε διατίμηση” τόνισε ο ίδιος και εξήγησε: “Αν βάζαμε διατίμηση όλοι θα πήγαιναν στο ανώτερο όριο”.

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε επίσης ότι τη Δευτέρα τα καταστήματα λιανικής άνοιξαν χωρίς προβλήματα αλλά η κίνηση ήταν μέτρια, καθώς ο κόσμος ήταν διστακτικός. “Έχουν δοθεί οδηγίες στα καταστήματα για αποστάσεις και πώς θα δοκιμάζονται τα ρούχα” πρόσθεσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στο κομμάτι της εστίασης, τονίζοντας ότι υπάρχουν λύσεις και θα εφαρμοστούν!

“Έχουμε δουλειά, να πάμε στο επόμενο στάδιο και δουλεύουμε στο κομμάτι της εστίασης. Εντολή του πρωθυπουργού είναι να στηρίξουμε την εστίαση. Θα βρούμε τρόπους, ακόμα και με τους ημιυπαίθριους χώρους. Έχουμε λύσης για την εστίαση και θα σταθούμε κοντά της” τόνισε ο ίδιος.