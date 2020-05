Κόσμος

Κορονοϊος: Πέφτουν νεκροί στο δρόμο – Δραματικός απολογισμός στη Βραζιλία

Θλιβερός ο ημερήσιος απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στη Βραζιλία.

Στη Βραζιλία καταγράφηκε νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη, γεγονός που δείχνει πως η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής βρίσκεται ακόμη στη μέση της μάχης, παρότι σε ορισμένες πολιτείες η δραστηριότητα αποκαθίσταται.

Το υπουργείο Υγείας ενημέρωσε χθες ότι του αναφέρθηκαν 600 θάνατοι σε ένα 24ωρο εξαιτίας της COVID-19 και 6.935 επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Ο προηγούμενος βαρύτερος ημερήσιος απολογισμός ανερχόταν σε 474 θανάτους και είχε καταγραφεί την 28η Απριλίου.

Στη Βραζιλία καταγράφονται συνολικά 7.921 θάνατοι επί συνόλου 114.715 κρουσμάτων μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό.

Η χώρα έχει υποστεί μακράν το πιο βαρύ πλήγμα στη Λατινική Αμερική. Οι θάνατοι που αναφέρθηκαν αυξήθηκαν κατά περίπου 8,2% χθες σε σύγκριση με τη Δευτέρα και τα κρούσματα κατά 6,4%.

Οι πολιτείες με τα περισσότερο κρούσματα είναι η Σαν Πάουλου, η Ρίο ντε Ζανέιρο και η Σεαρά. Στην πρωτεύουσα αυτής της τελευταίας πολιτείας, τη Φορταλέζα, θα επιβληθεί απόλυτο lockdown μεθαύριο Παρασκευή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους χθες, ο υπουργός Υγείας Βάντερσον Ολιβέρα σημείωσε πως ο ημερήσιος απολογισμός που ανακοινώθηκε δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη πως όλοι οι θάνατοι σημειώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο, αλλά ότι καταγράφηκαν επίσημα αυτό το 24ωρο.