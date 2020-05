Κοινωνία

Ζαχαράκη: ανοιχτό το θέμα για βιντεοσκόπηση των μαθημάτων

«Τα μέτρα έχουν ληφθεί. Πάμε στην εφαρμογή τους», υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη. Αναλυτικές οδηγίες σε όλες τις σχολικές μονάδες...

«Απαιτητική», χαρακτήρισε τη διαδικασία επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. «Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι ότι δεν αυτενεργούμε», τόνισε η κ. Ζαχαράκη, επικαλούμενη τις εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ για την επανεκκίνηση των σχολείων.

Στο πλαίσιο αυτό, «έφτασε η στιγμή για την μερική επιστροφή των παιδιών», αφού τα μέτρα φάνηκε ότι απέδωσαν τόνισε η Υφυπουργός Παιδείας, μιλώντας στο «Θέμα 104,6», εξηγώντας ότι έχουν αποσταλεί από χθες αναλυτικές οδηγίες σε όλες τις σχολικές μονάδες, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την νέα διαρρύθμιση των τάξεων, το «επισταμένο και σχολαστικό καθάρισμα», ειδικές προδιαγραφές για τα κυλικεία και τα εργαστήρια πληροφορικής, όπως και τους χώρους διαλείμματος των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

«Τα μέτρα έχουν ληφθεί. Πάμε στην εφαρμογή τους», υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη, περιγράφοντας πως κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθημερινά «θα είναι αφιερωμένο στην επανάληψη κανόνων υγιεινής σε ψηφιακή μορφή» και θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες. «Για εμάς είναι εξαιρετικά σημαντικό το να επιστρέψουν τα παιδιά και όταν επιστρέψουν αν τους δοθεί ισότητα ευκαιριών», εξήγησε η κ. Ζαχαράκη, προσθέτοντας ότι «θα βρεθεί ο καλύτερος τρόπος» επαναφοράς στη σχολική διαδικασία, μετά και τις αιτιάσεις της ΟΛΜΕ.

«Προφανώς θα γίνει αναπροσαρμογή του προγράμματος», για αυτό και «αναζητούμε τις καλύτερες μεθόδους» ανέφερε σχετικά η υφυπουργός Παιδείας. Η ίδια χαρακτήρισε ως «αποφασιστικής σημασίας» την τρέχουσα εβδομάδα για την εξέλιξη των σχολικών μαθημάτων, αφήνοντας την ίδια ώρα όλα τα σενάρια ανοιχτά, αναφορικά με το ενδεχόμενο βιντεοσκόπησης των παραδόσεων, μετά και τις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Απαντώντας σχετικά με τις αλλαγές στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, το καινούριο νομοσχέδιο βρίσκεται σε διαβούλευση και σε κάθε περίπτωση «θα λάβουμε υπόψη όλα τα σχόλια και θα απαντηθούν κατά τη συζήτηση στη Βουλή», κατέληξε η υφυπουργός. Απαντώντας στις διαμαρτυρίες γονέων για την αποσύνδεση του δημοτικού στο Πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών από το Γυμνάσιο, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση και όλα συζητώνται για να βρεθεί ο προσφορότερος τρόπος αντιμετώπισης του θέματος.