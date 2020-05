Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Μικρός Covid 19: ο Σωτήρης Τσιόδρας ήρωας σε animation για παιδιά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για ένα απλό animation, ώστε ένα παιδί να κατανοήσει την πραγματική διάσταση της άγνωστης δύναμης που μας ώθησε και μας ωθεί μακριά από ό,τι θέλουμε να κάνουμε...

«Ο Μικρός Covid 19» είναι ένα βίντεο κινούμενης εικόνας, εμπνευσμένο από τον πραγματικό COVID-19 με κεντρικούς ήρωες τον Covid 19 και τον καθηγητή Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Σωτήρη Τσιόδρα.

Την ιδέα για το φιλμ «Ο Μικρός Covid 19», όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, συνέλαβε η αστυνομικός και συγγραφέας - παιδικών βιβλίων, Φωτεινή Κωνσταντοπούλου, η οποία το είδε ως ένα είδος «αποστολής» με σκοπό να οδηγήσει τα παιδιά να αποκτήσουν τα συγκεκριμένα εργαλεία γνώσης. Απευθύνθηκε στην αστυνομικό - γραφίστρια Μαριλένα Γκιρλέμη, στον cinematographer Γιώργο Μυλωνά και στους ηθοποιούς Βούλα Κώστα και Πάνο Κλάδη.

Τέσσερις καλλιτέχνες από το πρώτο κάλεσμα αισθάνθηκαν την επιθυμία και την ανάγκη να εμπλακούν, ώστε μαζί, ως ένα μικρό σύνολο, να μεταδώσουν τη σπουδαιότητα του μηνύματος της ελπίδας, της αισιοδοξίας και της ομαδικής εργασίας, αποτίοντας παράλληλα τιμή στους μικρούς ήρωες αυτής της συλλογικής περιπέτειας, τα παιδιά.

Το φιλμ «Ο Μικρός Covid 19» μπορείτε να το δείτε εδώ: