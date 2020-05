Life

Αντύπας –Πρόδρομος στο “Πρωινό”: Πολλοί καλλιτέχνες θα περάσουν το όριο της φτώχειας (βίντεο)

Ο Αντύπας με τον γιο του, Πρόδρομο, από το σπίτι τους, μιλούν για την περίοδο της καραντίνας και την κρίση στον καλλιτεχνικό κόσμο.