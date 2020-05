Πολιτική

Λιβάνιος: μόνιμη η τηλεργασία στο Δημόσιο

“Αποδείχθηκε αποτελεσματική” σχολίασε ο υφ. Εσωτερικών. Τι είπε για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Την υιοθέτηση της τηλεργασίας ως μόνιμου τρόπου εργασίας στο δημόσιο ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

“Αποδείχθηκε αποτελεσματική” σχολίασε σχετικά ο κ. Λιβάνιος, και γνωστοποίησε πως θα “θεσμοθετηθεί μόνιμα το αμέσως επόμενο διάστημα”, κυρίως για τους δημοσίους υπαλλήλους που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για κάποιες μέρες του έτους και με δικλείδες ασφαλείας.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ωστόσο, ξεκαθάρισε στο Θέμα 104, 6 ότι “δεν υπάρχει κανένα θέμα απολύσεων ή μείωσης μισθών στο δημόσιο”, λόγω της τηλεργασίας. Επίσης, το ποσοστό υποχρεωτικής τηλεργασίας στο δημόσιο θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του κάθε φορέα τόνισε ο κ. Λιβάνιος και πρόσθεσε πως “εμείς θα δώσουμε το νομικό πλαίσιο και τα εργαλεία” για την μετάβαση στην νέα εργασιακή αυτή μορφή.

Αθροίζοντας τα θετικά από την περίοδο της πανδημίας, “το υποχρεωτικό πείραμα μας έδωσε τη δυνατότητα να επιταχύνουμε ψηφιακό μετασχηματισμό δημοσίου” εξήγησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ενώ υπογράμμισε ότι στο εξής όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται το δημόσιο, θα αντλούνται ηλεκτρονικά από όλες τις βάσεις δεδομένων του δημοσίου.

Αναφορικά με το κλιμακωτό ωράριο προσέλευσης των δημοσίων υπαλλήλων, “εμείς αυτό που κάναμε ήταν την προαιρετική κατανομή να την κάνουμε πιο αυστηρή”, προκειμένου να μην υπάρξει συνωστισμός των υπαλλήλων κατά την ώρα προσέλευσης και “κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε στο προ κοτρονιού ωράριο”, υποστήριξε.

Ο κ. Λιβάνιος προανήγγειλε νέες προσλήψεις στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, κάνοντας λόγο για “στοχευμένες προσλήψεις που θα αφορούν τα πραγματικά κενά” στο δημόσιο τομέα στο εξής. “Χρειαζόμαστε επιστήμονες πληροφορικής, χρειαζόμαστε μηχανικούς που θα τρέξουν τα έργα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας” ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λιβάνιος.

Παράλληλα, διευκρινήσεις έδωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών και ως προς την επέκταση της άδειας ειδικού σκοπού στο δημόσιο, τονίζοντας ότι όσο είναι κλειστές οι εκπαιδευτικές δομές συνεχίζει η άδεια ειδικού σκοπού, ενώ με την εκκίνηση των σχολείων τις επόμενες ημέρες, “τις ημέρες που τα παιδιά θα είναι στο σπίτι οι γονείς θα μπορούν να κάνουν χρήση ειδικού σκοπού”, επιστρέφοντας τις υπόλοιπες ημέρες στις υπηρεσίες τους.